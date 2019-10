Estudiants espanyolistes intenten evitar la tancada a la UPC

⚠️ L'ultradreta de @ShaAcabat agredint les estudiants que estaven tancant la universitat!



❌ Els moviments reaccionaris no tenen cabuda als centres educatius perquè intenten dinamitar la feina de les estudiants organitzades!



Nosaltres continuem! 💪🏾



pic.twitter.com/f9kAOI7Am5 — SEPC (@SEPC_nacional) October 24, 2019

😋Som estudiants i professors que no tolerem que uns pocs ens diguin què podem fer i què no. A Catalunya els violentes ens diuen 'ultradreta', però cau pel seu propi pes com es evident.



👉🏼Per cert, nosaltres no utilitzem caputxes.



Seguim. #JoVaigAClasse https://t.co/5X1ATtx1JI — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) October 24, 2019

L'associació d'estudiants espanyolistes S'ha Acabat ha intentat aquest dijous frustrar l'intent del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de bloquejar el campus de la UPC a Barcelona. El SEPC ha organitzat una tancada que S'ha Acabat ha intentat evitar, tla com es pot veure en un vídeo difós pel sindicat.L'associació espanyolista ha defensat la seva acció. "no tolerem que uns pocs ens diguin què podem fer i què no", han dit també a través de Twitter.Fonts del SEPC asseguren que cap dels estudiants que ha intentat evitar la tancada és alumne de la UPC. Després de la picabaralla, els estudiants independentistes s'han dirigit a la Diagonal per tallar el trànsit.S'ha Acabat és la mateixa associació que a l'abril va denunciar la UAB per desobediència per no esborrar pintades independentistes del campus.L'organització juvenil Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que formen part de l'esquerra independentista, han cridat a organitzar la "ràbia" i la revolta "popular" per respondre a la sentència del judici de l'1-O però també a la "repressió" exercida per la policia nacional espanyola i els Mossos d'Esquadra durant les mobilitzacions.Arran i el SEPC no només demanen la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, sinó del Govern en ple. "El Govern ha de caure, és una vergonya per al poble treballador català", ha assegurat la portaveu de l'organització juvenil, Adriana Roca, en una roda de premsa aquest dijous a la plaça Universitat.Roca ha parlat d'una "escalada repressiva sense precedents" i ha exigit la dissolució de les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola, la BRIOM i la UIP respectivament.La portaveu ha qualificat la sentència del judici com "l'espurna que ha encès la ràbia que ja hi era". "Ens hem cansat de perdre o resistir i volem guanyar", ha etzibat. Roca ha celebrat la resposta a la sentència d'un jovent que, segons assegura, "marca el camí tot i la criminalització".Per part del SEPC, la portaveu Bel Oliver ha posat el focus en les assemblees obertes que se celebraran a les universitats per decidir de quina manera es poden aturar les classes i tota l'activitat de les institucions.Per Oliver, les assemblees hauran de donar forma a la "voluntat" generalitzada dels estudiants d'aturar l'activitat acadèmica a les universitats.La portaveu del sindicat també ha estat crítica amb el paper de les universitats catalanes, a qui ha acusat d'intentar manternir "una espècie de neutralitat" en relació al conflicte polític que viu Catalunya.Pel que fa a mobilitzacions, el SEPC i Arran donen suport a la concentració d'aquest dijous a la tarda a la plaça Universitat amb el lema "No toqueu el nostre jovent" i a la manifestació juvenil d'aquest divendres, que començarà a les set de la tarda, també des de la plaça Universitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor