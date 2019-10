Òmnium crida a «omplir els jutjats» d'autoinculpacions per sedició la setmana vinent

Òmnium Cultural i altres entitats han presentat aquest dijous a l'antiga presó Model de Barcelona una campanya d'autoinculpacions massives en solidaritat amb el president de l'entitat, Jordi Cuixart, i la resta dels condemnats pel Tribunal Suprem. Marcel Mauri, portaveu d'Òmnium, ha cridat a sumar-se a la iniciativa a "tota la gent que consideri que la sentència és injusta i vulnera els drets dels que van votar l'1 d'Octubre".Per participar a la campanya cal omplir i signar un formulari disponible a la web de la iniciativa i presentar-lo als jutjat d'instrucció de guàrdia. Òmnium també habilitarà un punt per recollir el formulari en paper a la manifestació d'aquest dissabte i arreu del territori en els propers dies."La setmana que ve omplirem els jutjats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per fer aquest gest de compromís", ha afirmat el portaveu d'Òmnium, que ha assegurat que si es derivés alguna conseqüència penal de les inculpacions, les entitats convocants farien costat als afectats.Dilluns vinent a les 8 del matí hi ha la primera convocatòria per presentar els formularis en quatre jutjats: a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i als jutjats de guàrdia de Lleida, Tarragona i Girona, segons consta al portal de la campanya.Jorge Beúnza, presentat com el primer objector de consciència a l'Estat, ha relatat que el moviment dels insubmissos als anys vuitanta acompanyava els activistes als jutjats quan eren citats per les autoinculpacions. "Normalment els jutges no feien cas de les autoinculpacions. només un jutge va portar-los a judici", ha rememorat.Al text de l'autoinculpació es posa en coneixement del jutjat la participació el 20 de setembre en les protestes "pels registres i les detencions que la Guàrdia Civil estava realitzant en diversos indrets del país, i que pretenien evitar la celebració del referèndum d'autodeterminació convocat pel Govern per a l'1 d'octubre de 2017". També s'afirma: "a la manifestació no vaig observar que ningú tingués cap actitud violenta o voluntat d'assaltar cap lloc, ni públic ni privat".Tot seguit, s'afirma que la persona autoinculpada va participar "activament en la jornada de votació" i es detalla que no es va observar "que ningú adoptés cap intenció violenta respecte a cap agent de l'autoritat". El text també indica que la sentència considera que els fets anteriors constitueixen un delicte de sedició, "interpretació que xoca frontalment amb el contingut de les opinions del Grup de Treball de Nacions Unides", per la qual cosa es formula la confessió.Per últim, al document se sol·licita al jutjat que "tingui per feta la comunicació" de la participació en les fets pels quals s'ha condemnat Cuixart i la resta d'empresonats, i en conseqüència, "incoï les oportunes diligències prèvies" on es confereixi a l'autoinculpat "la condició i les garanties processals que corresponen a les persones investigades".A l'acte han participat també els col·lectius En Peu de Pau, Silenci i Taca d'Oli. Aquest últim ja va presentar un miler d'autoinculpacions als jutjats de Tarragona i ha protagonitzat concentracions davant les seus judicials. "La nostra inculpació no és només pels que ja estan en sentència sinó per tots aquests que per exercir el dret a la protesta han estat empresonats", ha apuntar Gabriela Serra, de la CUP, en referència als detinguts a les protestes per la sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor