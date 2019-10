​Iceta: «He fracassat, jo no volia que això arribés als tribunals»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dijous que no volia que el conflicte català acabés als tribunals: "Jo he fracassat. Del tot. Jo volia una solució i no volia que tot això acabés als tribunals".Així s'ha expressat el líder socialista en una entrevista a Ser Catalunya , en què, a més a més, ha avisat que ell va advertir l'independentisme que "el camí de la il·legalitat només porta al desastre".Sobre l'exhumació del dictador Francisco Franco, ha assegurat que el franquisme va acabar fa temps però que "segur que en queda alguna reminiscència", i ha criticat els qui retreuen als socialistes dur a terme l'exhumació poc abans de les eleccions generals.En ser preguntat pel retret explícit del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va dir que no era el dia per fer-ho, Iceta ha respost: "No era el dia perquè no era el seu aniversari? Volia un dia especial?", i ha assegurat que el PSOE era el primer que volia dur a terme l'exhumació com més aviat millor.Sobre si creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha condemnat o no els aldarulls de la setmana passada a Catalunya en protesta per la sentència de l'1-O, Iceta ha asseverat: "Tal com li demanàvem, no ho ha condemnat. Però el que em preocupa és que Torra no digui 'violents fora'".També ha criticat les declaracions del líder de Cs, Albert Rivera, quan va dir que volia ser president per posar manifestants a la presó: "Què s'ha pensat, que és el xèrif d'algú? Qui ho ha de decidir són els jutges".En ser preguntat per la seva opinió sobre que el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, no hagi respost les trucades de Torra, ha sentenciat: "No hi ha diàleg perquè el Govern encara no ha dit 'no cometrem una altra vegada els errors de la unilateralitat'".

