Els familiars de Franco entren al Valle de los Caídos amb una bandera franquista doblegada

Els familiars de Franco han entrat a la basílica del Valle de los Caídos cap a les 10.20 hores per assistir a l'exhumació del dictador. El seu net Francis Franco portava una bandera preconstitucional doblegada a la mà.Tots llueixen llaços amb la bandera espanyola a la solapa. Abans ja havien arribat les autoritats, entre les quals hi ha la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que actua com a notària major. El trasllat en helicòpter és la primera opció, però fins al final de l'exhumació no s'acabarà de confirmar.Si les condicions ho permeten, els helicòpters aterraran al costat de l'esplanada del Valle a partir de les 11 hores. Hi ha algunes persones concentrades davant del recinte, així com al cementiri de Mingorrubio.

