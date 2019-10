VÍDEO Així ha sortit Franco del Valle de los Caídos entre crits de «Viva España, viva Franco»

L'helicòpter que ha de traslladar les restes de Franco Foto: ACN

Les restes de Franco ja són fora del Valle de los Caídos. Familiars del dictador han tret el fèretre sobre les espatlles i l'han dipositat dins d'un vehicle que el durà fins a l'helicòpter que l'ha de traslladar a Mingorrubio. El dispositiu s'ha fet sense honors ni banderes, tal i com havia estipulat el govern espanyol. De fons, però, s'han sentit crits de "Viva España, viva Franco".El procés d'exhumació està previst que duri entre una i tres hores. La Moncloa ha ideat un dispositiu amb dos helicòpters -un de reserva- i amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, com a notària major. Les càmeres no han tingut accés ni a l'interior de la basílica del Valle de los Caídos ni tampoc a El Pardo, però s'han pogut veure imatges de la sortida del fèretre i del trasllat en helicòpter.El primer acte de l'exhumació ha estat l'aixecament de la llosa que cobria el taüt del dictador. Precisament aquesta llosa pesava 1.500 kg. Per aixecar-la s'ha instal·lat un sistema de gats hidràulics. Ha calgut fer forats als quatre costats de la llosa.El prior de la basílica ha beneït les restes a petició de la família. Ha sigut l'únic representant eclesiàstic en aquell moment. Un cop tretes les restes, els familiars han traslladat el fèretre sobre les espatlles, des de l'altar major fins el cotxe fúnebre.Un cop carregat pels familiars al cotxe fúnebre, ha fet un recorregut fins l'helicòpter que esperava a prop de l'accés del Valle de los Caídos.Un cop a Mingorrubio començarà la fase d'inhumació. Al panteó hi seran novament únicament els 22 familiars i el prior, que cooficiarà una missa de la mà d'un altre sacerdot, el fill del colpista Antonio Tejero. En aquest punt els familiars podran col·locar al fèretre els símbols, les banderes i els elements que considerin oportuns. L'executiu havia proposat a la família la cessió del panteó de Mingorrubio perquè deixi de ser patrimoni de l'Estat, però la família ho ha rebutjat. El panteó de Mingorrubio està tancat i no hi pot accedir el públic en general.Segons l'executiu espanyol, malgrat que no es pot calcular amb exactitud el cost del trasllat de les restes de Franco ascendirà, com a màxim, a 63.061,40 euros. És un càlcul aproximat perquè hi ha costos que es determinaran en funció de l'execució material.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor