Les restes de Franco abandonen el Valle de los Caídos 44 anys després

El cos de Francisco Franco ja no és al Valle de los Caídos després de 44 anys enterrat al seu mausoleu. Aquest dijous s'ha procedit a l'exhumació de les restes en presència d'una delegació reduïda de la família -una vintena de membres- i també de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que ha actuat com a notària major en tot aquest procés. Un helicòpter s'ha encarregat de traslladar el cos del dictador cap a Mingorrubio, on hi ha el panteó feixista en el qual descansarà a partir d'ara.Familiars de Franco han carregat el seu fèretre sobre les espatlles a la sortida de la basílica del Valle de los Caídos. A les 12.54 hores han baixat l'escalinata portant les despulles en absolut silenci i han introduït el taüt en un cotxe fúnebre, cobert per un mantell i una corona de flors. Just en aquest moment s'han sentit crits de "Viva España, Viva Franco", que també s'han escoltat en les concentracions de caràcter feixista congregades a les immediacions de Mingorrubio.Abans, els operaris han hagut de retirar una llosa de granit de 1.500 quilos davant dels assistents, que no han pogut portar cap telèfon mòbil ni cap càmera per evitar que es difongués cap imatge del cos del dictador. Es tracta del fèretre original, tot i que pateix danys pel pas del temps i les humitats registrades al mausoleu.Un cotxe ha portat el cos fins a a l'helicòpter que l'ha transportat fins al cementiri de Mingorrubio. Allà l'han esperat unes 500 persones que s'han congregat per exaltar la figura del dictador. La delegació del govern espanyol ha intentat evitar concentracions d'aquest tipus, en les quals s'han exhibit banderes franquistes i, per tant, inconstitucionals, tot i que són habituals en manifestacions d'aquest tipus.Un cop a El Pardo, s'ha celebrat una missa oficiada pel fill d'Antonio Tejero, protagonista del cop d'estat del 23-F del 1981, restringida només a membres de la família. Un dels nets, Francisco Franco -que es va canviar l'ordre els cognoms per perpetuar l'estirp del dictador-, ha entrat al recinte amb una bandera franquista doblegada

