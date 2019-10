​Torrent alerta a més de 500 líders internacionals sobre les conseqüències de la sentència

El president, Roger Torrent, ha enviat una carta enviada a centenars de diputats, presidents de Parlaments i organismes internacionals, especialment de la UE, per intentar advertir que la sentència del Tribunal Suprem pel cas de l'1-O "estableix un precedent molt preocupant en un Estat membre de la Unió Europea, ja que criminalitza" l'exercici de drets fonamentals. A més, demana l’impuls o el suport a iniciatives adreçades a resoldre "per vies polítiques, democràtiques i pacífiques, el conflicte polític que viu Catalunya". "Garantir que a la Unió Europea es respectin els drets i les llibertats fonamentals és una responsabilitat compartida de tots els europeus", afirma.Concretament, Torrent ha volgut donar la seva visió sobre la sentència als presidents de parlaments europeus, així com als més de 500 presidents i diputats de prop de 50 cambres parlamentàries de tot el món adherits al manifest que es va crear fa mesos per demanar l’alliberament de l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell. També ha fet arribar la seva missiva a organismes i personalitats polítiques internacionals amb els que s’ha reunit durant el seu mandat, com a la comissària dels Drets Humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatovic; o l’Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU; i també a altres institucions europees que ha considerat de rellevància.Torrent afirma a la carta –donada a conèixer aquest dijous- que la condemna del Suprem ha generat "commoció" en la societat catalana, i destaca que Forcadell ha estat sentenciada "per haver defensat que al Parlament s’hi ha de poder parlar de tot, per haver protegit el dret a la representació política i la llibertat d’expressió dels diputats".Torrent explica també a la missiva que el Suprem "ha retorçat el codi penal" per atribuir als dirigents polítics i socials "un delicte que requereix l’ús de la força, circumstància que mai no s’ha donat".

Carta de Roger Torrent by naciodigital on Scribd

