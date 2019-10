Aragonès convida Sánchez a seure en una taula de diàleg «sense vetos»

"Dialogar no és un símptoma de debilitat, és una fortalesa"

"Si el 15-M es produís avui, els principals responsables podrien estar complint presó a Estremera a partir d'aquesta sentència"

Seure i parlar. La petició es fa des de les protestes de l'independentisme al carrer i, també, des del Govern de la Generalitat. Ha estat el vicepresident Pere Aragonès qui aquest dijous ha formulat la petició a Madrid. En un esmorzar organitzat per Europa Press, el dirigent republicà, a qui la Moncloa reconeix com a "interlocutor vàlid" de l'executiu català, ha emplaçat el president espanyol, Pedro Sánchez, a seure a parlar en una taula de diàleg "sense vetos" ni "apriorismes".Amb la sentència i les dures condemnes sobre la taula, des de la Generalitat s'exigeix una sortida política a un conflicte de naturalesa política. La taula proposada per Aragonès pivota en quatre punts. El primer, que Sánchez "deixi d'ignorar" els independentistes, que són els que governen a Catalunya i els que van guanyar les eleccions del passat 28 d'abril. "Dialogar no és un símptoma de debilitat, és una fortalesa", ha defensat.El segon, que hi hagi "llibertat" perquè cadascú dels actors polítics pugui proposar les solucions polítiques que consideri. "No hi poden haver vetos", ha advertit. Defensar la unitat d'Espanya, ha argumentat, és tan "legítim" com proposar un referèndum. "Constatat aquest antagonisme, comencem a parlar", ha dit. El tercer punt, aposta per establir un mecanisme de validació que es basi en "àmplies majories". I el quart, que hi hagi uns mecanismes de garantia de compliment del que votin els ciutadans."Es tracta d'un espai per parlar sense apriorismes ni condicions prèvies", ha insistit Aragonès, que ha recordat que la cimera de Pedralbes de desembre del 2018 podria ser un bon punt de partida. En aquesta taula, ha afegit, els independentistes també voldrien exposar l'amnistia dels condemnats.Segons Aragonès, si Sánchez no s'ha assegut a parlar amb el president Torra és perquè tem "desgast personal" a les eleccions del 10-N. "Entenc que no li agradi Torra, però és el que hi ha", ha afirmat tot recordant que és el president escollit per la majoria del Parlament. El vicepresident ha reconegut la seva comunicació amb la vicepresidenta Carmen Calvo per demanar que es canalitzi políticament el conflicte, però ha insistit que això no pot substituir el diàleg. De fet, ha lamentat que Sánchez interpretés la sentència com una "derrota de l'independentisme" i ha instat a intentar-lo guanyar a través de les urnes i no a través del codi penal.Aragonès ha insistit en què els independentistes "persistiran" i que en cap cas renunciaran a les seves conviccions per seure a dialogar. "L'autonomisme ha mort per a milions de catalans i que el camí cap a la independència és irreversible", ha dit ras i curt. Si el govern espanyol no s'asseu a dialogar, ha advertit, el bloqueig portarà a què els independentistes "siguin més" per "incompareixença" d'un govern espanyol que, ha subratllat, no ha fet cap proposta durant tots aquests anys des de la sentència de l'Estatut.Negant que el conflicte és amb "les institucions espanyoles" i no "entre catalans", ha assegurat Aragonès, no s'està fent cap favor per reconèixer l'autèntica arrel de la crisi i ha advertit que el "bloqueig permanent" no és bo ni per a Catalunya ni per a la resta de l'Estat. "El conflicte corre el risc d'enquistar-se i cronificar-se en perjudici de tots. Si no parlem ara, quan? Si no ho fem els màxims representants, qui ho ha de fer?", ha insistit tot afegint que "no és moment de regat curt" ni de convertir Catalunya "en laboratori electoral". La interpretació d'Aragonès és que Sánchez està pres del "tacticisme" i que de recuperar el lideratge del PSOE amb el "no és no" a Mariano Rajoy pot passar a fer "la gran coalició" amb el PP després del 10-N.El vicepresident i coordinador nacional d'ERC ha assegurat que els empresonats són els primers que no haguessin volgut que passessin els aldarulls dels darrers dies i ha admès que els ha sorprès la "contundent" actuació d'alguns dels manifestants. Amb tot, ha assenyalat al mateix temps la "lectura restrictiva" que fa la sentència de drets que es creien consolidats. Segons ell, qualsevol protesta és susceptible ara de ser condemnada a 13 anys de presó per un delicte de sedició. "Si el 15-M es produís avui, els principals responsables podrien estar complint presó a Estremera a partir d'aquesta sentència", ha dit,

