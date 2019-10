​L'Anell Ciclista de València supera els tres milions d'usuaris des del 2017

Els comptadors ciclistes de la ciutat de València continuen evidenciant la suma de nous usuaris de bicicletes. També, en els últims mesos, de patinets elèctrics i d'altres vehicles de mobilitat personal.El nou comptador del carrer de Xàtiva de València, que va ser inaugurat el passat juliol, indica que més de tres milions de persones han passat per aquest tram de l'Anell Ciclista –situat en un punt neuràlgic de pas de València– des que es va inaugurar el 2017, segons informa el Diari la Veu. Així, València ciclista suma un nou rècord en l'ús d'alternatives al transport motoritzat.De fet, el tram entre el carrer de Colom i el de Xàtiva és on es detecta la major freqüència de pas, segons les dades de l'Agència Valenciana de la Bicicleta. En el mes de setembre, 5.325 usuaris passen de manera diària per aquest tram. En conjunt, gran part dels carrils reservats per a bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal superen els 2.000 usuaris diaris.Sobre aquesta nova fita de l'Anell Ciclista de València, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, destaca la seva satisfacció per "la resposta de la gent a l'impuls dels carrils bici" de la ciutat. Segons el regidor, el millor reconeixement és "la consolidació de les alternatives al vehicle motoritzat". Així, destaca que "n'està baixant notablement l'ús" i ressalta "l'aposta valenta" per una "València del segle XXI".L'Anell Ciclista de València ja va sumar una nova fita a principis de setembre, quan es va superar el milió d'usuaris del carril bici en menys de nou mesos; una xifra assolida en un temps rècord.

