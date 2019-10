Un diputat de Cs al Congrés rep dietes de viatge i cobra com a conductor de Blablacar

El diputado Andrés Semper percibe del Parlamento más de 200 euros en dietas por cada viaje de ida y vuelta entre Almería y Sevilla. Además, en Blablacar cobra 24,50€ a cada acompañante https://t.co/T12ZKfN4NN — eldiario.es (@eldiarioes) October 23, 2019

Cobra de l'erari públic dietes per desplaçament, i a la vegada es paga el cost d'aquests mateixos desplaçaments a la plataforma de viatges compartits Blablacar. Això és el que fa el diputat de Cs al Congrés per Almeria Andrés Samper, segons denuncia El Diario Segons aquesta informació, el representant del partit d'Albert Rivera, que percep 200 euros mensuals per als seus desplaçaments a Madrid, ha fet a Blablacar almenys en 4 ocasions -segons reconeix el seu partit- el trajecte entre Sevilla -on arriba l'AVE que va i ve de Madrid- i Almería, cobrant als seus acompanyants al voltant dels 24 euros a cadascun per aquest trajecte. Samper s'ha excusat dient que ignorava que aquest comportament "estigués malament".Blablacar és una plataforma de viatges compartits que posa en contacte conductors i acompanyants, per repartir les despeses de viatge. La plataforma fixa uns màxims en cada trajecte, per evitar que ningú els faci amb ànim de lucre.

