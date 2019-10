Malauradament s'han trobat sense vida els cossos del Victoriano i la Josefa



Lamentablemente se han encontrado sin vida los cuerpos de Victoriano y Josefa https://t.co/X2oSt404b3 — Mossos (@mossos) October 23, 2019

Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimarts a la tarda que han trobat sense vida els cossos d'en Victoriano i la Josefa, matrimoni de 63 anys que havia desaparegut el passat 20 d'octubre a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. La parella havia sortit d'excursió en cotxe el diumenge i ja no va tornar a casa.Per ara, no es confirma ni es descarta cap causa de la mort. Tot i que, segons explica El Periódico , els cadàvers no presenten aparents signes de violència. L'autòpsia ho confirmarà.

