Puigdemont convoca l'Assemblea de Càrrecs Electes el 30 d'octubre

El @ConsellxRep insta a tots càrrecs electes de Catalunya que defensen el dret a l'autodeterminació, a constituïr-se en Assemblea de Càrrecs Electes, preferentment el proper dimecres 30 d’octubre. https://t.co/NEPLJo2mqk — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) October 23, 2019

El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha convocat pel proper dimecres 30 d'octubre l'Assemblea de Càrrecs Electes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. La convocatòria, però, ha obert un conflicte entre Junts per Catalunya i ERC. Els primers asseguren que la trobada es va consensuar entre tots els actors, mentre que fonts dels republicans expliquen versions que difereixen."No estava pactat anunciar la data, però sabíem que Puigdemont animaria a reunir l'Assemblea", expliquen fonts de la direcció d'ERC, que afirmen, a més, que és "una llàstima aquesta cursa de JxCat i la CUP per convocar l'assemblea sense pactar-ho. És molt poc seriós i no és la manera de generar confiances". Aquestes fonts argumenten que fa setmanes que treballen perquè la trobada d'electes sigui una cosa "consensuada i transversal" i que, en tot cas, seguiran treballant perquè sigui "plural". En tot cas, afirmen, hi assistiran en pro de la "unitat estratègica".La CUP, per la seva banda, no té decidit encara si assistirà o no la convocatòria. Fonts del partit asseguren que, tot i tenir constància de la cita, decidiran aquest dijous si hi assistiran.Puigdemont s'ha dirigit per carta a alcaldes, regidors i diputats per tal de citar-los a la trobada, que molt probablement se celebrarà a Barcelona. Comptarà amb la presència telemàtica de l'expresident de la Generalitat i la resta de membres del Consell que són a l'exili, com és el cas del seu director, Toni Comín."Nosaltres estàvem treballant en un grup promotor transversal", asseguren fonts d'ERC. El fet que Puigdemont hagi pres la iniciativa de convocar l'assemblea just abans de l'arrencada de la campanya sense tenir-ho tancat amb el partit d'Oriol Junqueras evidencia de nou les dificultats per teixir consensos. Caldrà veure ara com responen públicament els republicans, que insisteixen que el rebuig de la sentència aplega suports més enllà de JxCat, ERC i la CUP.La intenció d'aquesta Assemblea de Càrrecs Electes, que ja estava prevista l'any 2017 en cas d'intervenció de les institucions catalanes per part de l'Estat -com finalment va passar- però que no s'ha reunit mai, és aglutinar el màxim de càrrecs públics del país per fer front a la sentència. Fonts coneixedores de la iniciativa esperen que s'hi sumin milers de persones entre regidors, alcaldes, diputats al Parlament, electes al Congrés, senadors i eurodiputats. La iniciativa es va decidir en el segon aniversari de l'1-O "Cal reforçar un espai lliure de les prohibicions, de les amenaces i de les limitacions de drets a què està sotmetent l'estat espanyol les nostres institucions d'autogovern", recalca la carta de Puigdemont. La crida es fa a tot el sobiranisme: "Es fa extensible a tots els càrrecs electes de Catalunya que defensin el dret a l'autodeterminació com a solució a l'actual crisi entre l'Estat i Catalunya. Cadascú, lliurement, hi és convidat a participar-hi".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor