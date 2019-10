El Barça sobreviu a Praga i encarrila el pas als vuitens de la Champions

El Barça guanya a Praga i encarrila el seu pas als vuitens de final de la Champions League. Ho ha fet amb un partit bipolar, on han protagonitzat uns grans minuts inicials, però on també la poca fermesa definitiva i la desconnexió generalitzada a partir del primer quart d'hora han acabat convertint l'actuació dels blaugrana en una de les més fluixes del curs. Els gols han estat de Messi i d'Olayinka en pròpia porta. Boril ha fet la diana de l'Slavia.L'inici de partit del Barça ha estat una clara declaració d'intencions -o almenys això semblava-. Els blaugrana han pressionat amb intensitat a dalt des del xiulet de l'àrbitre per ofegar el rival. L'estratègia inicial agressiva de Valverde ha donat els seus fruits ben aviat. No havien passat ni 180 segons quan Leo Messi s'ha estrenat com a golejador en la present edició de la Champions League.Malgrat el domini del Barça, que ha combinat en atac amb molta lucidesa, a la meitat de la primera part ha hagut d'aparèixer Ter Stegen per evitar que l'Slavia empatés el partit. El porter alemany ha fet una aturada monumental i ha rebutjat el remat a boca de canó del davanter rival.Precisament, en el tram final del primer període, Ter Stegen ha estat molt més protagonista del que el Txingurri hagués desitjat i del que la superioritat de l'equip sobre el terreny de joc feia preveure. Ara bé, el control s'ha convertit en relaxació i els txecs ho han aprofitat per fer una passa endavant. Ha estat en aquest punt quan el porter culer ha tornat a demostrar la monstruositat de jugador que és amb dues aturades vitals. 0-1 i cap al vestidor.Amb l'inici de la segona meitat, però, no ha canviat res. Els jugadors del Barça han tornat a saltar a la gespa amb la mateixa predisposició que l'havien deixat 15 minuts abans. La desconnexió ha estat generalitzada i ha arribat, facilitat per un desajust defensiu, el que semblava inevitable: l'empat de l'Slavia. Res ha pogut fer Ter Stegen en aquesta ocasió. Boril ha estat l'autor de l'1-1.I el que no havia aconseguit la xerrada tècnica al descans, sí que ho ha fet haver vist les orelles al llop. El gol en contra ha despertat el Barça. Poc més de cinc minuts després, un remat de Suárez ha acabat al fons de la porteria. El remat, sí... perquè oficialment la UEFA no ha comptat l'uruguaià com a autor de la diana, ja que la pilota no anava entre els tres pals i ha acabat entrat després d'impactar en el cos d'un jugador rival.Els blaugrana han acabat protagonitzant una de les actuacions més fluixes de la temporada i han afrontat els últims minuts del partit tancats a darrere, traient aigua de la barca. Tot i així, cinc minuts d'afegit després, han sobreviscut. Tres punts més i el pas a vuitens de final de la Champions League encarrilat.

