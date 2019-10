Mor Jordi Muxach, el mediàtic pastor del «jau, Coloma!»

Compartim la nota de condol de Ajuntament de Torroella a Jordi Muxach, un bonic recordatori de la seva trajectòria que va compartir amb tots nosaltres.https://t.co/4Yth6xoNIe — EMD L'Estartit (@EMDlEstartit) October 23, 2019

Jordi Muxach amb la Coloma. Foto: Mas Muxach

Ha mort Jordi Muxach, el criador de gossos d'atura i pastor de la gossa Coloma, segons ha avançat aquest dimecres Ràdio Girona . El pastor de l'Estartit (Baix Empordà) va guanyar fins a nou vegades el Concurs Internacional d'Atura de Castellar de n'Hug, al Berguedà, entre molts altres certàmens del país. El crit de "jau" amb què dirigia a la gossa durant els campionats va fer-se molt famós als anys 90 amb les retransmissions dels concursos de gossos d'aquesta raça.Muxach va ser disset vegades campió de Catalunya amb cinc gossos diferents, tres dels quals eren gossos d’atura catalans. Va guanyar tres vegades el campionat d’Espanya dels concursos de la modalitat Especial Border Collie i dues vegades el Campionat Internacional d’Oñati al País Basc, sent el primer pastor català que va assolir aquesta fita.Als quinze anys, l'any 1973, en Jordi va participar per primera vegada a un concurs de gossos d'atura a Castelló d'Empúries amb el seu gos d’atura català Pinxo. Durant la seva llarga trajectòria de més de quaranta anys, va aconseguir guanyar catorze vegades el campionat de campions de Torroella de Montgrí, nou vegades el concurs de Castellar de n'Hug i deu vegades el de Ribes de Freser. També va imposar-se als concursos de Queralbs, Fornells de la Muntanya, Vilafant, Campllong, l’Estartit, Vidrà, Castelló d’Empúries, la Vall d’en Bas, Sant Boi de Llobregat, Oden, Castellterçol, Canillo (Andorra), Prades, Llavorsí, el Malloll, Cantonigrós, Torelló, Pont de Montanyana, Amaiur (Navarra), Osseja i Ceret (França) entre d'altres.A l'històric certamen berguedà va imposar-se els anys 1978, 1980, 1982, 1993, 1994, 1997, 2001, 2007 i 2008.La seva gossa més popular, la Coloma, va debutar justament a Castellar de N'Hug l'any 1993 amb 18 mesos i va guanyar. El duo Muxach-Coloma va endur-se fins a 32 premis la següent dècada, entre els quals sis campionats de Catalunya, dos campionats d'Espanya i tres a la categoria especial de border collie. La gossa es va retirar el 1999 i va morir el 2006. El seu pastor va continuar participant dels concurs amb molts altres gossos però sempre va confessar que la Coloma havia estat una especial."La seva passió per la professió i els gossos d'atura i el seu compromís amb el poble de Torroella de Montgrí, el van portar a organitzar l'any 1992, la primera edició el Concurs de Gossos d'Atura del municipi", segons ha recordat avui el consistori. Muxach va rebre la Medalla del Montgrí l'any 1998, el màxim distintiu cívic que concedeix aquest ajuntament.Els últims anys Jordi Muxach i la seva esposa, Montserrat Vila, han donat a conèixer l'ofici de pastor a través d'una granja escola a casa seva, a l'Estartit.

