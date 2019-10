Intersindical-CSC esdevé la primera força sindical a la Generalitat

La Intersindical-CSC s'ha confirmat aquest dimecres com a primera força sindical a la Generalitat de Catalunya en nombre de delegats després de la repetició avui de les eleccions sindicals de personal tècnic i administratiu als serveis territorials de GironaEn concret, el sindicat ha passat dels 4 delegats i delegades obtinguts a les eleccions de 2015 a obtenir-ne 36, multiplicant-los per nou, segons ha indicat en un comunicat. Esdevé així la primera força sindical a l'Administració, per sobre de la IAC-CATAC, que ha caigut de 40 a 34.El sindicat argumenta que el seu creixement es basa en el posicionament independentista, l'organització de les vagues generals del 21 de febrer i el 18 d'octubre i per l'oposició dins de l'Administració a l'aplicació de l'article 155, que es compromet a repetir en cas d'un nou control de la Generalitat per part del govern espanyol.Els resultats obtinguts confirmen el gran creixement del sindicat al sector públic i ha permès la seva entrada a la Mesa General de la Funció Pública per primera vegada, "fet que comporta la possibilitat d'influir en els acords i en les propostes de millora que es plantegin a la Generalitat de Catalunya", segons ha comunicat el sindicat.

