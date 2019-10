Jordi Pina dimiteix com a vicedegà del Col·legi d'Advocats

L'advocat penalista Jordi Pina, que ha exercit la defensa de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, ha presentat la seva dimissió com a vicedegà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), segons han informat a Europa Press fonts de l'entorn del lletrat.Segons ha publicat El Punt Avui, una de les causes que han fet que Pina prengués aquesta decisió ha estat la dificultat d'arribar a un consens a l'Icab per emetre un comunicat crític amb la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O-Les fonts de l'entorn consultades per Europa Press indiquen que Pina ha presentat la seva dimissió per "decisió personal" després que en els últims dos anys no hagi pogut dedicar-se al càrrec per volum de treball relacionat amb processos judicials als líders independentistes.L'advocat va accedir al càrrec de vicedegà l'any 2017 juntament amb la degana Maria Eugènia Gay, amb qui va compartir candidatura a l'Icab, institució que aquest dimecres encara no ha confirmat oficialment la notícia, segons fonts del col·legi consultades per Europa Press. Les fonts de l'entorn de l'advocat han indicat que Pina va presentar la dimissió dimarts i no es farà efectiva fins a la reunió de la pròxima setmana de la junta de govern de l'Icab.

