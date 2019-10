Nova alerta per listeria: retirades del mercat salsitxes i altres productes carnis de la marca Wilke

L'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut (ASPCAT) ha rebut l'alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) per un brot d'infecció alimentària causat suposadament pel bacteri Listeria en productes carnis a Alemanya. L'empresa fabricant és Wilke i com a mesura de precaució s'ha procedit a retirar del mercat tots els lots de productes carnis de qualsevol data de caducitat d'aquesta marca, que majoritàriament són salsitxes tipus frankfurt.Els productes afectats per l'alerta porten el segell ovalat amb la identificació DE EV 203 EG. Salut no té constància ara com ara que cap persona estigui afectada a Catalunya ni sospita de cap cas.A Catalunya s'han distribuït, a diferents magatzems, grans superfícies i establiments minoristes, productes com salsitxes "bockwurst", "bratwurst" i "rostbratwurst", entre altres; pernil curat i fumat o salami.Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que tinguin a casa algun d'aquests productes que no els consumeixin i els retornin als punts de venda. També es recomana a les persones que hagin consumit algun dels productes i tinguin algun símptoma de listeriosi que acudeixin al centre d'atenció primària (CAP) de referència.L'ASPCAT i l'Agència de Salut Pública de Barcelona han iniciat les actuacions per comprovar la retirada del producte del mercat i de gestió de l'alerta. Per a més informació, es pot trucar al telèfon d'informació i consultes de CatSalut Respon 24 hores (061).

