Foment va vetar Álvarez de Toledo en la reunió celebrada amb Casado

Pablo Casado va ser dilluns passat Barcelona. El líder del PP va mostrar el seu suport a la Policia Nacional espanyola davant de la Capitania Superior a Via Laietana i a la tarda, va presidir una reunió de la junta directiva dels populars catalans . Entremig, va mantenir una trobada a la seu de Foment del Treball amb l'executiva de la patronal, presidida per Josep Sánchez Llibre. En aquesta reunió, Casado va anar acompanyat de diversos dirigents de la formació, entre ells Alejandro Fernández, el president del PP a Catalunya. No hi va ser la candidata del partit per Barcelona a les properes eleccions del 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo. Segons fonts patronals consultades per, Foment va vetar la seva presència.La figura d'Álvarez de Toledo genera controvèrsia. Ho fa entre els sectors més sobiranistes del país, però també és una personalitat vista com a polaritzadora en amplis sectors moderats de la societat civil i empresarial. "El seu discurs intransigent envers Catalunya és vist com un entrebanc per entrar en una dinàmica de conciliació, ara més necessària que mai", destaca un coneixedor del món empresarial català.En la reunió entre Foment i Casado, molt cordial en les formes, la pràctica totalitat de l'executiva patronal es va posicionar en una línia de concòrdia per resoldre el conflicte polític i en contra d'una nova aplicació de l'article 155. Aquest dimecres, Foment i la Pimec, l'organització de la petita i mitjana empresa, han fet un acte conjunt per presentar un manifest en què han reclamat una "negociació" per desbloquejar la situació, han condemnat els aldarulls de la setmana passada i han exigir als governs català i espanyol que reprenguin la seva relació institucional.

