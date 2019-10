La Generalitat decreta un dia de dol oficial per la mort d'una persona per la llevantada

El president de la Generalitat, Quim Torra, s 'ha desplaçat fins a Montblanc per participar en el Consell d'alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà per abordar el tema del temporal que ha castigat la comarca. Després de la trobada, el president ha lamentat el "balanç tràgic" que ha deixat la llevantada, amb almenys un mort i cinc desapareguts. En aquest sentit, Torra ha afegit que la Generalitat ha decretat un dia de dol oficial, que serà demà, i ha demanat a tothom que se sumi a participar en la convocatòria d'un minut de silenci, a les 11 h, en solidaritat amb la família de la víctima i dels desapareguts i en general, "a tot el que ha passat".Torra també ha avançat que la reunió ha servit "per deixar palès" el compromís i la solidaritat del Govern i que donaran resposta a la difícil situació que travessen els habitants i els municipis afectats per les riuades. El president ha expressat de la capital de la Conca de Barberà que "dimarts que ve, el consell executiu donarà la primera resposta a la llevantada" i que s'ha compromès a explicar el pla que seguirà el Govern de la Generalitat a les comarques afectades en el termini d'una setmana i així "ens comencem a coordinar per donar solucions concretes". La resposta a la situació serà coordinada entre les diferents administracions, ha apuntat.El mateix Torra ha assegurat que ell tornarà diumege que ve per veure com evolucionen els pobles de la Conca de Barberà i de la resta de comarques afectades.Per altra banda, Torra ha manifestat que en el moment actual el més important són les persones" i ha lloat la "resposta excepcional" que dona el país. El president ha reiterat que "ho hem vist amb la feina que fan els serveis d'emergències però també amb la reacció dels veïns i les mostres de solidaritat que han arribat d'arreu".Abans d'anar a Montblanc, Torra ha garantit que s'estan destinant "tots els esforços" a trobar les quatre persones desaparegudes a conseqüència dels aiguats, dos a Vilaverd després que el riu s'emportés el bungalou on estaven, i dos més a l'Espluga de Francolí que anaven en un mateix cotxe. Així ho ha manifestat des del centre de comandament instal·lat a la Riba.

