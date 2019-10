Impulsen un vi solidari en suport al celler de l'Espluga de Francolí devorat per la riuada

Unes ampolles que han quedat entre la runa del celler Rendé Masdéu, arrasat pel riu Francolí. Foto: ACN

El sector vitivinícola impulsa diverses accions solidàries per donar suport al celler Rendé Masdéu de l'Espluga de Francolí, que ha quedat completament destruït per la riuada de dimarts a la nit. Segons informa la DO Conca de Barberà, es posarà en marxa una col·lecta solidària a través de la Festa del Trepat i també s'està organitzant l'elaboració d'un vi solidari amb l'aportació de tots els cellers de la comarca que hi vulguin col·laborar. El vi es posarà a la venda el més ràpid possible i tots els diners que es recaptin aniran directament a la família afectada.Aquesta iniciativa ha sorgit d'una reunió aquest dimecres al matí entre Bernat Andreu, president de la DO Conca de Barberà; Salvador Puig, president de l'INCAVI; Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona i diferents elaboradors, cellers, cooperatives i viticultors de la Conca de Barberà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor