El PSC farà costat a Societat Civil en la manifestació unionista de diumenge

El PSC tornarà a participar en una manifestació unionista. Serà aquest diumenge, de la mà de Societat Civil Catalana, que ha convocat una mobilització a Barcelona a les 12 del migdia amb el lema "Per la convivència, per la democràcia i per Catalunya: stop procés". Així ho han anunciat fonts del partit aquest dimecres, que també han confirmat la presència del PSOE a la marxa.Segons la formació que lidera Miquel Iceta, els socialistes seguiran les indicacions dels organitzadors perquè a la marxa es reservi el protagonisme pels ciutadans i no pels dirigents polítics. PP i Ciutadans estaran representats, respectivament, per Pablo Casado i Albert Rivera.La representació socialista a la manifestació encara està per determinar i es tancarà "en els darrers dies", segons el partit. El PSC va estar representat a la manifestació contra la independència del 8 d'octubre del 2017 per Salvador Illa, secretari d'Organització; mentre que pel PSOE el representant de major rang va ser el ministre d'Exteriors, Josep Borrell.

