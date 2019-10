EN DIRECTE L'exhumació de Franco, minut a minut

10:32 Prop de 500 periodistes de 150 mitjans de comunicació d'arreu del món seguiran en directe l'exhumació de Franco, que ha de començar de manera imminent. Todo preparado para facilitar la labor de los cerca de 500 profesionales de 150 medios de comunicación, nacionales e internacionales, acreditados para informar del proceso de exhumación de Francisco Franco.

Inicio de la retransmisión, mañana a las 09:00h. https://t.co/dSlqKmnPqX pic.twitter.com/8aOgV1mm65 — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 23, 2019

10:27 EN DIRECTE Un centenar de franquistes s'han concentrat prop del Valle de los Caídos per criticar la decisió del govern del PSOE d'exhumar el dictador. S'han prohibit diverses manifestacions feixistes previstes per avui https://t.co/9Tvby2UvG8 pic.twitter.com/XaHpG6Tn1n — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

10:26 Tot a punt perquè comenci l'exhumació de Franco. Aquí us expliquem com es farà el trasllat de les restes del dictador fins al cementiri de Mingorrubio https://t.co/gmgj9FdSa8 — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

10:19 Aquest és el moment en què els representants del govern espanyol han arribat al Valle de los Caídos. Més tard ha arribat la família del dictador. D'aquí a pocs minuts començarà l'exhumació de Franco. Representantes del Gobierno llegan al Valle de los Caídos y esperan a la familia para iniciar la #exhumacionFranco @LolaDelgadoG https://t.co/0CS8TDZ77E pic.twitter.com/kn5czZcTSd — Europa Press TV (@europapress_tv) October 24, 2019

10:16 EN DIRECTE Tot a punt per l'exhumació de Franco. Autoritats i familiars ja són a la basílica per seguir en directe l'acte, que ha de començar a les 10.30h https://t.co/9Tvby2UvG8 pic.twitter.com/Lrs5FoBYCy — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

10:05 Iglesias avisa que, malgrat l'exhumació de Franco que es fa avui, "encara no s'ha fet justícia amb les víctimes". El líder de Podem agraeix la tasca a les associacions de víctimes i col·legis de memòria per la tasca a favor de la dignitat i la justícia.

Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aun no se ha hecho justicia con las víctimas. Hoy es el día para dar las gracias a las asociaciones de víctimas y a los colectivos de memoria que han empujado y que empujarán la dignidad y la justicia — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2019

09:56 Arriben corones de flors al cementiri de Mingorrubio, on seran enterrades de nou les restes de Franco. #EnDirecto | Llegan coronas de flores al cementerio de Migorrubio, donde será inhumado Franco https://t.co/Ew3e7nXBlD pic.twitter.com/bdZ7a4lQCs — Europa Press (@europapress) October 24, 2019

09:55 EN DIRECTE No es pot volar amb drones o altres aeronaus a baixa altura a l'entorn del Valle de los Caídos. L'àrea d'exclusió està delimitada pel requadre blau https://t.co/9Tvby2UvG8 pic.twitter.com/3evR3a5hmC — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

09:36 ​​La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo: "Primo de Rivera també va ser víctima".

09:36 La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, destaca que després de l'exhumació de Franco caldrà continuar treballant en matèria de memòria històrica. "Tothom té dret a trobar els seus familiars. Sense justícia no hi ha perdó ni pau".

09:36 La vicepresidenta espanyol, Carmen Calvo, lamenta que hi hagi gent que en encara enyori la dictadura franquista: "És normal en democràcia, però són minoria".

09:35 La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, explica que les condicions meteorològiques són favorables i, si res no canvia, es podrà fer l'exhumació de Franco tal com estava previst.

08:46 Un cop s'hagin extret les restes el prior Cantera les beneirà -a petició de la família-. A partir d'aquest moment, quatre familiars assistits per membres de l'empresa funerària, recorreran els 300 metres que separen la tomba del punt de l'esplanada on hi haurà el cotxe fúnebre amb el fèretre a les espatlles.

08:46 Hi haurà una carpa amb sostre que rodejarà el punt exacte on està la tomba. Només veuran el procés des de dins la carpa la Ministra de Justícia, Dolores Delgado, que actua com a notaria major, dos familiars de Franco -un d'ells el seu nét Cristóbal-, el forense i els operaris.

08:46 El primer acte de l'exhumació serà l'aixecament de la llosa que cobreix el taüt del dictador, que pesa 1.500 kg. Per aixecar-la s'instal·larà un sistema de gats hidràulics. Caldrà fer forats als quatre costats de la llosa i un cop aixecada es posaran uns rodaments. El procés el duran a terme entre quatre i sis operaris.

08:46 Cap dels presents podrà portar telèfon mòbil per evitar la difusió d'imatges i hi haurà un detector de metalls per evitar l'accés a la basílica amb dispositius electrònics. L'objectiu de Moncloa és que es faci amb "sobrietat, discreció i dignitat".

08:46 Durant el procés d'exhumació a la basílica del Valle de los Caídos estaran presents 22 familiars de Franco -entre néts, besnets i cònjugues-, alguns membres del govern espanyol així com operaris, un metge forense, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, i forces de seguretat.

08:46 Moncloa estima que el procés d'exhumació pot durar entre una i tres hores. Quan les restes arribin al cementiri de Mingorrubio, el fill del colpista Antonio Tejero, que és sacerdot, cooficiarà -a petició de la família- una cerimònia a l'interior del panteó familiar.

08:45 L'exhumació es farà sota estrictes mesures de seguretat i sense càmeres a l'interior de la basílica, tot i que sí que es retransmetrà la sortida del fèretre, que serà transportat a espatlles de familiars del dictador sense banderes ni honors, fins al cotxe fúnebre que l'ha de portar a l'helicòpter, així com l'arribada al Pardo.

08:39 Si les condicions meteorològiques ho permeten, el cos del dictador serà traslladat en helicòpter al cementiri de Mingorrubio, situat al municipi del Pardo.

08:39 El govern espanyol exhumarà Franco del Valle de los Caídos a partir de les 10.30 h i el traslladarà al Pardo. El fèretre sortirà de la basílica sense honors a espatlles de familiars i viatjarà en helicòpter fins al cementiri, si la meteorologia ho permet.

08:28 I una veu "autoritzada" per parlar de l'exhumació de Franco és, sens dubte, la de qui va ser-ne l'enterrador. Gabino Abádenes, en una entrevista recent, va explicar alguns detalls d'aquell enterrament i va deixar clar que el dictador sortiria "força sencer". No sabem si ho deia en sentit literal o amb algun altre significat.

08:24 I on aniran les restes del dictador? Després de mesos de discussió, finalment serà enterrat al cementiri del Pardo. Les despulles de Franco seran traslladades a Mingorrubio, un panteó feixista on hi ha enterrada la seva esposa, Carmen Polo, i altres noms com Carrero Blanco o el dominicà Rafael Leónidas Trujillo. En parla Victor Rodrigo.

08:22 Més enlla del dictadors Franco i Primo de Rivera, també hi ha una petjada catalana al Valle de los Caídos. Els historiadors Queralt Solé i Isaías Lafuente valoren per a NacióDigital l'exhumació del dictador, exhibit durant dècades en un recinte on hi ha prop de 6.000 enterrats procedents de Catalunya.

08:20 Durant més de quatre dècades, Franco ha estat enterrat al Valle de los Caídos. D'aquest mausoleu feixista se n'ha parlat molt, però encara avui, seixanta anys després de la seva inauguració, continua amagant moltes preguntes sense resposta. Les repassa Pep Martí en aquest article: Deu secrets que s'amaguen al Valle de los Caídos.

08:19 Però com es farà l'exhumació del dictador? En helicòpter i amb una missa del fill del colpista Tejero. Aquí us en donem tots els detalls.

08:17 Per començar el dia no us podeu perdre "El despertador" de Ferran Casas, avui sobre l'exhumació de Franco. "El model espanyol d'impunitat és, malauradament, exemplar. La reconciliació la va pagar només un bàndol", sosté el subdirector de NacióDigital.

08:16 A NacióDigital hem fet un especial de l'exhumació de Franco amb reportatges i informacions sobre la decisió del PSOE -significativa però electoralista- de treure el dictador del Valle de los Caídos i enviar-lo al cementiri del Pardo.