CCOO es desmarca de la manifestació del 26-O

Primera baixa sindical a la manifestació sobiranista en resposta a la sentència del procés de dissabte. CCOO no participarà a la marxa del 26-O a Barcelona contra les condemnes del Tribunal Suprem i per la llibertat dels presos polítics.Segons l' Ara , el sindicat liderat a Catalunya per Javier Pacheco creu que la mobilització té un caràcter partidista perquè ANC convoca a la manifestació del carrer Marina fent referència a la independència. Tanmateix, el sector independentista del sindicat participarà a la marxa amb una pancarta pròpia, tal com apunta la informació del diari.UGT no té una decisió presa i valora com pot participar a la mobilització, si bé també considera que es tracta d'una convocatòria que no apel·la a majories àmplies de la ciutadania. Sí hi assistiran la Intersindical-CSC i la IAC, que van convocar el passat divendres una vaga general massiva que va aconseguir aturar el país tot i la manca de suport de CCOO i UGT.A la manifestació de dissabte tampoc està confirmada la presència dels comuns, que no van participar a la vaga general tot i que sí hi van participar a títol personal el candidat a les generals del 10-N, Jaume Asens, i Gerardo Pisarello.

