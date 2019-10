Un grup d'eurodiputats veu «desproporcionat» l'ús de la força policial a Catalunya

La Plataforma Diàleg UE-Catalunya, formada per eurodiputats de diferents grups de l'Eurocambra, veu "desproporcionat l'ús de la força policial contra manifestants" en les protestes a Catalunya. "El moviment per la independència sempre ha estat pacífic. Estem preocupats pel context de tensió creixent", apunten.En una roda de premsa en el marc del plenari de l'Eurocambra a Estrasburg, la plataforma ha reclamat l'amnistia per als líders polítics i socials independentistes empresonats, ha fet una crida al diàleg i ha demanat a la UE que no "calli" en el cas català."Si segueixen callant, les institucions europees no tindran autoritat per jutjat qüestions de drets humans, democràcia i d'estat de dret en altres llocs del món", han avisat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor