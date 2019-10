Marlaska: «L'única violència que hi ha hagut a Catalunya és la dels independentistes radicals»

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest dimecres la professionalitat i la feina dels policies que fan front als disturbis a Catalunya i ha recordat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "només hi ha violència de radicals independentistes ". "En això ha de ser molt clar i contundent", ha dit Marlaska en declaracions a La Sexta. "Aquí no hi ha dues violències, aquí hi ha una violència exclusiva dels violents radicals, en el cas de Catalunya, dels independentistes violents", ha subratllat.Segons el ministre, en aquest punt "no valen equidistàncies" per part de Torra ni altres dirigents polítics. "Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil fan un exercici legítim de la força en termes de necessitat i proporcionalitat quan els violents pertorben la seguretat pública, i sempre per garantir l'ordre públic en benefici del conjunt de la societat", ha afegit.Marlaska, que s'ha remuntat a la seva etapa anterior com a jutge de l'Audiència Nacional per elogiar l'"eficàcia" dels Mossos, ha insistit que els policies el que fan és "posar-se davant de la societat perquè es restableixi l'ordre i es puguin exercir drets i llibertats".El ministre ha demanat a la Generalitat que "reflexioni" després de no personar-se com acusació en casos com l'atac amb pirotècnia contra l'helicòpter de Mossos. "Dic obvietats en educació en valors i ciutadania, potser és que algú va arribar tard", ha sostingut. El ministre no ha compartit la petició dels sindicats policials de falta de mitjans a Catalunya ja que, segons ha dit, "a diferència d'altres ocasions ara hi ha previsió manifesta i coordinació efectiva amb els Mossos"."Els efectius són els precisos i necessaris, hi ha un centre de coordinació i estaran allà el temps necessari per garantir la seguretat pública", ha comentat, afegint que "han tingut i tindran tots els mitjans". "No hi ha cap dubte sobre això", ha emfatitzat.El ministre de l'Interior s'ha remés a aquest mateix argument de l'ús "legítim de la força per restablir l'ordre" en ser preguntat per la petició de Torra i l'anunci del conseller Miquel Buch d'investigar excessos dels Mossos. "Els únics que han exercit la violència són aquests moviments independentistes violents catalans, no confonguem el debat", ha defensat, demanant que on "els demòcrates han de gastar les energies és en evitar que aquests violents segueixin al carrer".Sobre l'evolució de les protestes després de parlar de "cronificació" el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva visita als policies a Barcelona, ​​Marlaska ha comentat que el cap de l'executiu no es referia a la violència en si sinó a "moviments violents que podien continuar en el temps".En aquest sentit, ha dit que s'estan prenent les mesures de prevenció per "respondre dins de l'Estat de dret". Marlaska ha aprofitat per llançar als violents el mateix missatge que els últims dies: "No quedaran impunes, en un Estat de dret no hi ha impunitat, té les eines necessàries dins de la llei per defensar-se"."En aquests greus actes vandàlics hi ha hagut més de 200 detencions i 30 d'ells estan en presó preventiva per delictes gravíssims", ha continuat en referència a la imputació de desordres públics, atemptat a agent d'autoritat o desobediència. Segons ell, el que el govern espanyol defensa és que a Catalunya hi ha "un problema de convivència" i que per això exigeix a Torra que "comenci a restablir aquesta convivència entre tots els catalans", cosa que "portarà el seu temps perquè el que s'ha destruït durant anys no es pot reconstruir de la nit al dia".

