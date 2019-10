Nova vaga als instituts dijous i divendres

#VagaEstudiantil | 🔴 Davant de la #RevoltaPopular que estem vivint, les estudiants continuem dempeus! ✊🏿



➡️ "Cridem a la mobilització continuada a tots els centres educatius fins que no es facin efectives les

demandes que ja vam fer públiques."#EstudiantsHoAturemTot 💪🏾 pic.twitter.com/24ajRgfcVA — SEPC (@SEPC_nacional) October 22, 2019

Convoquem aquest dijous a les 18:30 h a la Pl. Universitat pels drets i les llibertats, prou repressió, i sobretot sobretot

NO TOQUEU AL NOSTRE JOVENT❗#LaForçaDelsJoves#FreeTothom#UniversityNoSilence#TsunamiDemocràtic#SpainIsAFascistState#BròquilIsOver pic.twitter.com/vhDS0jAArW — ANC Univ. i Recerca (@UniversitatsANC) October 22, 2019

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una nova jornada de vaga als instituts contra la sentència del judici de l'1-O i la repressió policial viscuda durant les manifestacions de rebuig a la decisió del Suprem. El SEPC assegura que vol donar "eines" als estudiants per mantenir activa la mobilització."Aquesta setmana hem donat la cara per uns polítics que no han entès la ràbia", asseguren en un comunicat. El SEPC també acusa els partits de "criminalitzar els joves" i de donar suport a la "brutal repressió".El sindicat demana que l'actuació del conseller d'Interior, Miquel Buch, no quedi "impune" i recorden que hi ha 28 detinguts en presó provisional, a més dels quatre joves que han perdut un ull a causa del llançament de bales de goma per part de la policia nacional espanyola."Hem de continuar trencant amb la normalitat dels nostres centres educatius", diu el SEPC al seu manifest i criden a la "mobilització continuada" en aquests centres. "Cap examen ni cap classe valdrà més que la democràcia", conclou el text.A banda de la vaga als instituts, aquest dijous diverses organitzacions han convocat una concentració a dos quarts de set de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona amb el lema "No toqueu el nostre jovent".

