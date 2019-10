VÍDEOS Cinc falsedats difoses sobre les protestes a Catalunya

Captura de pantalla del tuit d'«El Mundo»

Les xarxes socials bullen des que el dilluns 14 d'octubre, poc després de les nou del matí, el Tribunal Suprem fes pública la sentència contra els líders independentistes i, hores després, milers de persones bloquegessin l'aeroport del Prat. Allò va desencadenar una setmana de màxima intensitat, amb múltiples accions de protesta i durs enfrontaments entre manifestants i la policia . A través de Twitter, Instagram i WhatsApp s'han difós incomptables fotografies i vídeos sobre tot el que està passant a Catalunya.N'han circulat de tota mena: impactants, espectaculars, reveladores... i també, malauradament, algunes de falses. En aquest article hem seleccionat cinc imatges -entre les més sonades- que s'han fet passar com a situacions que tenien lloc a Catalunya quan, en realitat, no en tenien res a veure. Des d'una catapulta suposadament muntada per militants d'Arran fins a destrosses atribuïdes a estudiants al metro.És un dels vídeos que s'ha viralitzat més en les últimes hores. Molts usuaris l'han donat per bo. També El Mundo, que va acabar esborrant el tuit. En les imatges, publicades pel compte Unió de Mossos per la Constitució a Twitter, s'aprecia com un agent antiavalots enregistra una intensa pluja de rocs contra ell i els seus companys. Les imatges, però, no corresponen ni a la plaça d'Urquinaona ni a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat... sinó a una ciutat de l'Argentina. De fet, s'escolten perfectament frases com "Ah! La concha de tu madre!".

2. Destrosses de mobiliari al metro... a Xile



Nombrosos usuaris van fer córrer a través de les xarxes socials un vídeo de desenes de joves destrossant els torns del metro. L'usuari -no és l'únic- que posem d'exemple a continuació va acompanyar les imatges amb el hashtag oficial de la vaga general de divendres passat, convocada per la Intersindical-CSC i l'IAC. Ara bé, ni era el metro de Barcelona ni eren joves catalans, sinó xilens. Les destrosses que apareixen en el vídeo van tenir lloc el dia abans en una estació de Santiago de Xile, en el marc de les massives protestes ciutadanes que s'estan produint actualment al país.

HISTORICAL PICS: Militants d'Arran armen una catapulta a Plaça Catalunya (2019). pic.twitter.com/qtDIL6M4Qq — ️️️ ️️️ (@skossyreff) October 16, 2019

Suposada agressió independentista a un home amb bandera espanyola.

Contra esta banda de malnacidos que pegan a policías en el suelo somos legión. pic.twitter.com/bUzbSAZJ1i — 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐠𝐮í (@CristinaSegui_) October 21, 2019

Si, es Madrid, pero en nada modifica el tuit. — 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐠𝐮í (@CristinaSegui_) October 21, 2019

Centenars de reaccions i comparticions. És el balanç que ha tingut a xarxes en l'última setmana aquesta fotografia, atribuïda a militants d'Arran durant la segona nit d'enfrontaments al centre de Barcelona. Sembla evident, a simple vista, que els protagonistes de la instantània, extremadament abrigats, no són a la capital catalana. Però tampoc a Osona o a la Cerdanya, on a la nit ja refresca. Els que apareixen a la fotografia són, en realitat, manifestants que van sortir al carrer el 2014 a Kiev per protestar contra el govern d'Ucraïna. La imatge, segons explica el portal Newtral , és de l'agència Reuters.La campanya de l'unionisme per penjar l'etiqueta de violent al moviment independentista és, en aquests darrers dies, més intensa que mai. S'està executant per terra, mar i aire. El rigor? No sempre importa, sembla. La següent fotografia d'una agressió a un home amb una bandera espanyola, que ha circulat força, s'ha relacionat amb algunes de les manifestacions de rebuig a la sentència en territori català.Tampoc és cert. La fotografia, feta pel fotògraf Miguel Lorenzo, data del 9 d'octubre del 2017, tot just fa dos anys. Correspon als aldarulls que van tenir lloc al centre de València quan un grup d'extrema dreta va intentar boicotejar la tradicional manifestació de la Diada Nacional del País Valencià. Ho podem llegir en aquesta notícia d'El Periódico , encapçalada per la mateixa foto.La periodista ultra Cristina Seguí publicava aquest dilluns un vídeo en què un agent del CNP queia desplomat a terra després de rebre l'impacte d'una pedra i, pocs segons després, el company que el socorria rebia l'empenta d'un manifestant. Les imatges, evidentment, són reals. Ara bé, van ser gravades el març del 2014 a Madrid, durant els enfrontaments entre activistes i policia posteriors a les Marxes per la Dignitat.El vídeo compartit per la cofundadora de Vox és un fragment de trenta segons del que va enregistrar el periodista Juan Ramón Robles per a ElDiario.es , tal com es pot llegir al web Maldito Bulo Malgrat que desenes d'usuaris han alertat Seguí de la falsedat de la seva afirmació, la periodista ha decidit mantenir el vídeo. De fet, en resposta a una de les correccions diu: "Sí, és Madrid, però en res modifica el tuit".

