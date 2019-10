L'AMI reclama crear l'assemblea d'electes davant els embats de l'Estat

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha instat a crear l'assembla d'electes com "l'espai legítim de fer política" davant els embats de l'Estat contra el Parlament i els ajuntaments. "En un moment en què aquest Estat no ens deixa fer política, necessitem un espai on prendre decisions", ha insistit el president de l'AMI, Josep Maria Cervera.L'associació també subratlla que, malgrat les sentències que obliguen els ajuntaments a no posicionar-se, ja hi ha 814 consistoris catalans que han aprovat –o inclòs a l'ordre del ple- la moció de rebuig a la sentència del Suprem. D'altra banda, Cervera també ha avançat que durant l'acte unitari a Palau d'aquest dissabte, el municipalisme donarà suport a "tots els presos de la repressió".

