El president del parlament d'Islàndia critica la sentència de l'1-O davant el Consell d'Europa

El president del parlament islandès, Steingrímur J. Sigfússon, ha traslladat la seva "preocupació" per la sentència de l'1-O a l'Assemblea del Consell d'Europa (CoE, per les seves sigles en anglès) i a la Unió Interparlamentària. En una carta a les presidentes de totes dues cambres internacionals, Sigfússon expressa la seva inquietud per les "dures condemnes a presó" als líders independentistes i, en especial, pel cas de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.Per això, l'islandès ha alertat a totes dues organitzacions internacionals de la "greu situació de malestar i violència com a resultat" de la sentència. "L'encoratjo a considerar si la situació a Catalunya mereix més atenció per part de l'Assemblea", recomana a la presidenta de la cambra del CoE. Sigfússon assegura en les seves cartes que confia en una resolució "política democràtica i pacífica" de la situació a Catalunya.L'Assemblea del Consell d'Europa és un òrgan format per parlamentaris dels 47 estats europeus membres amb seu a Estrasburg. La Unió Interparlamentària és una organització amb seu a Ginebra que representa les cambres legislatives a escala mundial.

