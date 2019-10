El Parlament fixa en dos terços el consens per renovar la cúpula de la CCMA i el CAC

El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dimecres una proposició de llei que obliga que els presidents i membres del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) siguin escollits per majoria de dos terços a la cambra. La modificació ha eliminat la possibilitat que es pugui elegir aquests membres amb majoria absoluta.La proposició de llei amplia de sis a set els membres del govern de la CCMA i, en canvi, redueix de sis a cinc els del CAC. Tots els membres hauran d'estar subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat i s'imposa la paritat. A partir d'ara, s'haurà de convocar un procediment públic per escollir els directors de TV3 i Catalunya Ràdio. També s'ha aprovat que els setze membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de la CCMA hauran de ser escollits per la majoria de dos terços del Parlament sense opció tampoc a una segona votació.Aquest sistema d'elecció parlamentària serà aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en el moment que entri en vigor la iniciativa, segons estableix el mateix text de la proposició. El text ha arribat al debat del ple amb sis esmenes de Cs, CatECP i la CUP que han estat rebutjades.Durant el debat previ a la votació els grups han celebrat que finalment la modificació de la llei hagi estat una realitat. El diputat de Cs David Mejía ha aplaudit que "s'arribi a bon port" després de tres legislatures intentant-ho. Ha apuntat que és important perquè en democràcia és "intolerable" el grau d'intervenció governamental "que han hagut de suportar els professionals de la comunicació publica". "És un pas per millorar el prestigi de les institucions públiques", ha apuntat.Mejía, però, ha recordat la voluntat de Cs de suprimir el CAC per haver permès les "vulneracions" a TV3. "TV3 és el dòpping propagandístic dels partits separatistes", ha lamentat.La diputada de CatECP Marta Ribas ha demanat "no fer trampes al solitari" ha demanat als grups mantenir el consens amb l'elecció dels nous membres. Ribas ha dit que amb aquesta mesura es combat la contrareforma de 2012 de CiU i PP i es garanteix el "pluralisme" i la "veracitat" que han de tenir els mitjans públics. Ha acabat la seva intervenció lamentant no haver pogut abordar la cogestió a la CCMA i enviant el suport del grup als periodistes agredits per agents de policia i manifestants durant les protestes per la sentència de l'1-O dels darrers dies.Des de la CUP, Natàlia Sànchez ha demanat perfils professionals "menys partidistes" pel govern de la CCMA i el CAC. Ha apostat per afrontar qüestions com el finançament de la CCMA, la cogestió, l'envelliment de la plantilla o comptar amb un nou contracte programa.El diputat del PSC David Pérez també s'ha sumat a la demanda de comptar amb un nou contracte programa i ha recordat que TV3 cada vegada té "menys" seguidors a Catalunya. Un fet que té "conseqüències lingüístiques, cíviques, culturals, econòmiques i periodístiques". Pérez ha emplaçat la resta de grups a buscar noms de consens per ocupar els càrrecs.La diputada del PP de Catalunya Esperança Garcia ha dit que votarien a favor de reforma tot i que ho feien amb "poca esperança". Han apostat per fer una "reflexió profunda" del model dels mitjans de comunicació pública catalans perquè siguin "viables", "plurals" i "objectius". En canvi, des d'ERC, Adriana Delgado ha defensat la tasca dels treballadors de la CCMA i ha lamentat que hagi de treballar sota "pressions, controls i agressions". "No compartim el relat de la falsa demanda de neutralitat que busca desprestigiar", ha dit. En la mateixa línia, el diputat de JxCat Josep Riera ha dit que els mitjans de la CCMA "són una referència i mostren com canvia el país". Ha descartat que hi hagi un problema en el seu model i ha demanat reforçar-lo.Finalment, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha intervingut abans de la votació per agrair la voluntat dels grups per assolir el consens. A més ha demanat "voluntat política" i "treball" per assolir el consens i poder escollir els nous membres dels dos organismes.

