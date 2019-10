Cristina Morales: «És una alegria que hi hagi foc a Barcelona»

Cristina Morales, guardonada aquest dimarts amb el Premi Nacional espanyol de Narrativa, que concedeix el ministeri de Cultura, s'ha estrenat com a guardonada amb unes incendiàries declaracions sobre la situació a Catalunyaha, quan ha dit que sent "alegria" de veure les protestes contra la sentència del procés als carrers de Barcelona, ciutat on resideix, i ha defensat que és la policia qui exerceix "la violència"."És una alegria veure el centre de Barcelona, les vies comercials preses per l'explotació turística i capitalista". "És una alegria que hi hagi foc en comptes de botigues i cafeteries obertes", ha subratllat des de Cuba en declaracions telefòniques a Europa Press.Nascuda a Granada i llicenciada en Dret i Ciències Polítiques, Morales ha censurat per contra l'actitud de les forces i cossos de seguretat a l'hora de respondre a les protestes en rebuig de la sentència de l'1-O."La violència és la de la policia; l'única cosa que es pot esperar de la policia. És un cos violent davant el qual només hi ha la submissió o l'autodefensa", ha defensat Morales, guardonada per la seva obra Lectura fácil.L'escriptora ha afegit que li és indiferent el posicionament del govern espanyol sobre Catalunya. "El que facin als despatxos no m'interessa en absolut", ha recalcat.Morales ha rebut aquest guardó, dotat amb 20.000 euros, com una cosa "inesperada" perquè habitualment es concedeix a persones que compten amb "més trajectòria". En qualsevol cas, ha destacat que aquests diners li suposaran un "suport econòmic" i la possibilitat de continuar escrivint.Lectura fácil, se centra en la història de quatre dones amb diferents graus de capacitat intel·lectual que comparteixen un pis tutelat a Barcelona. El primer trimestre del 2020, Anagrama recuperarà dues obres de l'autora publicades anteriorment: Los combatientes (Caballo de Troya, 2013) i Malas palabras (Lumen, 2015).El jurat va premiar-la "per tractar-se d'una proposta radicalment original, que no compta amb una genealogia en la literatura espanyola i que destaca per la recreació de l'oralitat, uns personatges extraordinaris i la lectura del context polític en el qual es desenvolupa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor