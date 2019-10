Un dels detinguts el 23-S, sancionat sense comunicar-se amb la seva parella i el seu pare durant tres mesos

Un mes sense vosaltres.

Us volem a casa !!

Dimecres 23 19:30h

Racó del campanar #Sabadell pic.twitter.com/Dpl3XU40GL — Detingudes23S (@Detingudes23S) October 22, 2019

La parella d'un dels detinguts el passat 23 de setembre , en el marc de l'operació policial, ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional , ha explicat que Ferran Jolis -de Santa Perpètua de Mogoda- ha rebut aquest dimecres al matí una notificació, en què se l'informa que queda tres mesos sense comunicació amb ella i el seu pare per telèfon, així com sense els vis a vis. Una sanció "sense cap justificació", ha etzibat.Així ho ha dit, en una atenció als mitjans a les portes de l'Ajuntament de Sabadell, quan fa un mes de la seva detenció i entrada a presó, juntament amb sis persones més. El portaveu d'Alerta Solidària -encarregada de la defensa d'alguns d'ells-, Xavier Pellicer, ho ha atribuït a les declaracions que han fet ambdós a mitjans de comunicació "denunciant el tracte" rebut i li sembla "molta casualitat" que imposin aquest càstig "per intentar tapar totes les vulneracions que han patit".Pellicer ha explicat que el set empresonats estan en un règim "vinculat i emprat per a organitzacions terroristes" i se'ls està aplicant de "diferents formes" i, per tant, ha resumit, "tenen un sèrie de limitacions d'una persona presa".També ha afirmat que estan pressionant perquè s'aixequi el secret de sumari de la causa i ha remarcat que han denunciat les filtracions, perquè "per ara" no han tingut accés a la informació.Les famílies d'alguns dels presos han denunciat "irregularitats" i "enganys", tant durant les detencions com ara un cop ingressats a la presó com per exemple, les 30 hores sense assistència lletrada, en dos casos fins a cinc dies després i en un altre 23. La "vulneració de la presumpció d'innocència" amb el règim penitenciari de "presos més perillosos".A tot plegat, els familiars han confessat la distància, els 650 quilòmetres que els separen i que han de fer per a les visites setmanals de 40 minuts. Han tornat a reclamar "l'arxivament" de la causa i la seva posada en llibertat "de forma immediata".Aquest dimecres a la tarda, a partir de les 19.30 al Racó de Campanar, hi ha una concentració de suport per aquest primer mes de la seva detenció. Una cita que comptarà amb les intervenciones de l'artista sabadellenc Elgio, Tamara Carrasco, Valtònyc i familiars, entre d'altres.

