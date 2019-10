Entitats de drets humans xifren en 122 els casos de «violència policial»

Diversos col·lectius de drets humans i civils han recollit de moment un total de 122 casos de "violència policial" durant les manifestacions i els aldarulls de la darrera setmana per la sentència del Suprem. Per això, han demanat responsabilitat als cossos policials, revisió dels protocols, investigacions judicials.El dispositiu SomDefensores; format pel centre de drets humans Irídia, la cooperativa d'advocats Iacta, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta-Novact, Stop Bales de Goma i la Fede; reclama també la prohibició tant de les pilotes de goma com els projectils de foam, així com la identificació clara i entenedora per davant i per darrere de tots els agents policials.La denúncia d'aquest col·lectiu se suma a la que va fer aquest dimarts l' Oficina de Drets Civils i Polítics del Govern, que va veure "deficiències greus" en l'actuació policial i té detectat un centenar de casos. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres a la sessió de control al Parlament que estarà "especialment atent" al resultat de les investigacions internes que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que la policia catalana està revisant les imatges de les actuacions dels agents a les darreres mobilitzacions per "depurar responsabilitats" i ha explicat que hi haurà "elements correctors" de les conductes dels agents que no s'ajustin als protocols.

