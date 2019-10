Boye surt en llibertat sense mesures cautelars de l'Audiència Nacional

L'advocat Gonzalo Boye ha sortit sense mesures cautelars de l'Audiència Nacional, on ha declarat aquest dimecres com a investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. Boye, en una atenció als mitjans a la sortida del tribunal, ha defensat que "no té res a veure amb el blanqueig de capitals" i ha assegurat que està "molt tranquil". "He vingut a clarificar una situació" que considera que ja estava "força clara", ha precisat Boye.El lletrat de Carles Puigdemont i Quim Torra ha explicat que la magistrada María Tardón no li ha imposat cap mesura cautelar. Així doncs, Boye podrà assistir a la primera vista fixada per la justícia belga sobre l'extradició de l'expresident de la Generalitat, que tindrà lloc el pròxim dimarts a Bèlgica. Preguntat per si creu que està sent investigat pel fet d'estar defensant Puigdemont, Boye ha dit que vol "entendre que no", ja que "no hauria de ser així". "La pròpia decisió de la jutge deixa molt clar que ella no considera que hi hagi cap raó per limitar el meu exercici professional ni de moviments", ha assegurat. "Hem d'estar tranquils", ha remarcat. La investigació sobre Boye continua, segons ha dit, perquè la policia espanyola va clonar el seu telèfon mòbil i el seu correu electrònic. "La gent pot disparar el que vulgui contra mi que no trobarà cap indici de criminalitat perquè no n'hi ha", ha defensat.El procediment pel qual s'investiga Boye no té res a veure amb Puigdemont i té com a origen la seva tasca com a advocat del narcotraficant Sito Miñanco, a qui va assessorar -ha recordat- per gestionar un expedient sancionador després que es produïssin els fets, segons explica eñll propi Boye.

