La causa contra els CDR acusats de terrorisme ja no és secreta

L'Audiència Nacional ha aixecat el secret de sumari de la causa contra els 7 CDR detinguts ara fa un mes acusats de terrorisme. En declaracions a, l'advocada Montserrat Vinyets -lletrada de l'osonenc Txevi Buigas - explica que encara no han pogut accedir a la peça perquè no tenen la clau per consultar el contingut, que estaria publicat en nou toms.L'Audiència Nacional els ha assegurat que podran accedir-hi després de Tots Sants. És possible, però, que els advocats es desplacin fins a Madrid per recollir la informació abans.Aquest dimecres fa un mes exacte de la detenció dels CDR per part de la Guàrdia Civil en una operació contra l'independentisme -l'operació Judes-. En total, van detenir set persones arreu de Catalunya. Ara, estan en presó preventiva a Soto del Real i se'ls acusa de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per causar danys amb objectius estratègics.

