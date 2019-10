Fibracat obre la seva «store» al centre de Girona

Fibracat, el primer operador global de telecomunicacions amb capital 100% català, ha aterrat a les comarques gironines i ho fa obrint una nova store a la ciutat de Girona. Es tracta del tercer establiment de la companyia, que ja té una Fibracat store a Manresa (on també hi té establerta la seu) i una altra a Reus, des de l’abril passat.La companyia fa efectiva, d’aquesta manera, un nou pas en el seu procés d’expansió, que l’ha de portar a fer el salt definitiu a tot Catalunya, i a ser present físicament, no només a Girona, sinó també a Lleida i Barcelona, ciutats en les quals obrirà noves stores.L’operadora catalana ha escollit el número 20 del carrer de Santa Clara, situat al cor de Girona, per ubicar-hi la seva store de referència pels clients de la demarcació. Des de la capital del Gironès, Fibracat donarà servei específic a la tota la demarcació i oferirà els serveis de fibra, telefonia fixa i mòbil, i TV online.Fibracat celebra la seva arribada a la demarcació de Girona amb una campanya on qualsevol persona que es doni alta de la fibra òptica de 200/200 o 500/500 Mbps presencialment a la botiga de Santa Clara, 20 de Girona tindrà la fibra gratis fins el 2020. El periode de promoció, que conclourà el 15 de novembre, es pot aplicar a qualsevol municipi de Catalunya on hi hagi cobertura de Fibracat de manera directa i el primer pagament s’efectuaria l’1 de febrer de 2020. Els detalls de les condicions legals d’aquesta promoció es poden consultar a la pàgina web i presencialment al nou establiment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor