VÍDEO Tràiler oficial de «Merlí: Sapere Aude»

Ya tenemos fecha de ESTRENO para #MerlíSapereAude👏



📅El esperado spin-off de 'Merlí' estará disponible desde el 5 de diciembre en Movistar+. pic.twitter.com/UhbOBPAjIQ — Movistar+ (@MovistarPlus) October 7, 2019

Imatge de la nova part de «Merlí» Foto: Movistar

Un dels moments de la sèrie original Foto: TV3

La segona part de la sèrie Merlí ja té tràiler oficial, on es poden veure noves imatges i nous personatges que formaran part de la trama. A més, també té data d'estrena confirmada: el 5 de desembre de 2019. La famosa producció de TV3 va ser un èxit absolut de públic i d'audiència, aterrant a Netflix i esdevenint un altre èxit mundial a més de 150 països. La nova part és un spin-off, deixant enrere l'original i centrant-se en els personatges del Pol (Carlos Cuevas) i el Bruno (David Solans). Es dirà Merlí: Sapere Aude i a partir de 2020 es podrà veure a TV3. Com es pot comprovar en el tràiler, la sèrie estarà principalment en català.Héctor Lozano segueix dirigint i creant el guió de la sèrie, que aquest cop s'estrenarà per a Movistar. Diversos actors i actrius estan confirmats per als nous capitols, com Boris Ruiz, que encarna el pare del Pol i Ana Maria Barbant, l'àvia del Bruno. Merlí: Sapere Aude estarà centrada en l'etapa universitària del Pol a la Facultat de Filosofia de la UB catalana.

