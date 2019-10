L'unionisme posa tota la carn a la graella per revifar al carrer

💪 Estaremos en la manifestación de @Societatcc en Barcelona el próximo domingo.

🇪🇸 @Albert_Rivera "Muchos Constitucionalistas hemos entrado a la política para alertar de los grandes problemas de Cataluña" en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/7XgUYGiNfQ — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 23, 2019

Gracias! Es un placer contar con los amigos de @populares y con @pablocasado_. El constitucionalismo debe estar muy unido ante la grave situación vivimos en Cataluña por este procés antidemocrático. Nos vemos el domingo a las 12h en Barcelona!😊#27Oct #SCChttps://t.co/Se6D2xTHPi — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 23, 2019

Qué no os vuelvan a engañar, ESTOS SOMOS #LosDeArtós



🚶🏼‍♀️🚶🏽‍♂️ PASACALLES hasta la MANIFESTACIÓN 🎺🥁🔊🚶🏼‍♀️🚶🏽‍♂️🥳



🗓 domingo 27 octubre

📍 Plaza Artós

⏱ 10.30h pic.twitter.com/ypGYNHSV2A — Los de Artos (@losdeartos_) 18 d’octubre de 2019

El diumenge 27 d'octubre és, des de fa dies, una data marcada en vermell al calendari de l'unionisme. Coincidint amb el segon aniversari de la declaració d'independència votada pel Parlament ara fa dos anys, Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat una "gran manifestació" a Barcelona contra el procés amb el lema "Per la convivència, per la democràcia, per Catalunya: stop procés". La importància que li atorga l'entitat a la concentració és alta i han fletat autobusos des de Madrid, València i Saragossa. La marxa arriba just l'endemà d'una nova demostració multitudinària sobiranista i dels aldarulls que es van generar a Via Laietana després de l'actuació dels Mossos La manifestació començarà a les dotze del migdia a l'encreuament del Passeig de Gràcia amb el carrer Provença i l'organització ha fet una crida als participants a vestir de blanc per evitar símbols partidistes a tot just dues setmanes de les eleccions generals. La convocatòria posarà a prova la capacitat de convocatòria de l'unionisme, després de punxar en les xifres d'assistència de les darreres mobilitzacions.En la cita d'aquesta cap de setmana Societat Civil aspira a aconseguir una mobilització similar a l'aconseguida el 8 d'octubre del 2017, en plena convulsió política pel referèndum, quan van sortir al carrer 350.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 900.000 manifestants segons els organitzadors. Repetir aquells números és un repte complicat, tot i que la manifestació comptarà amb la participació de les tres principals formacions constitucionalistes: PSC, PP i Cs.Com ara fa dos anys, la manifestació comptarà amb dirigents socialistes de pes. Tot i que inicialment fonts de la formació indicaven que respectarien les indicacions de l'entitat convocant de cedir el protagonisme als ciutadans, finalment hi haurà una representació nodrida del PSC i dels seus homòlegs estatals.Per part del socialistes hi participarà el primer secretari, Miquel Iceta -que a la cita posterior a l'1-O ja va acudir-hi-, acompanyat per Salvador Illa, secretari d'organització. En nom del PSOE han confirmat l'assistència a la marxa dos ministres, el d'Exteriors, Josep Borrell, que ja va assistir-hi el 2017; i el de Foment, José Luis Ábalos.La mobilització es produeix en un moment en què l'associació mira de refer ponts amb Ciutadans després que el partit taronja se n'allunyés per la posició més moderada del nou president de SCC, Fernando Sánchez Costa, provinent del PP. De moment, per part de la formació d'Albert Rivera han confirmat l'assistència el líder del partit, la cap de files a Catalunya, Lorena Roldán, i altres figures destacades com ara Jordi Cañas o la diputada al Congrés Carina Mejías.De dirigents de la resta de partits de l'unionisme, han confirmat l'assistència el líder del PP, Pablo Casado, la candidata de la formació per Barcelona al 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo, i el líder dels conservadors a Catalunya, Alejandro Fernández. També hi seran Manuel Valls i Eva Parera, de Barcelona pel Canvi (BpC) i regidors a l'Ajuntament. Els polítics, en qualsevol cas, no tindran reservat un espai destacat ja que SCC prefereix que la capçalera de la marxa estigui ocupada per persones de l'àmbit de la cultura i la societat.Al costat de PSC, Cs, PP i BpC desfilarà el grup anomenat Los de Artós" que fa referència a una plaça del barri de Sarrià que és un dels epicentres de la ultradreta a Barcelona . Aquesta organització ha convocat un passacarrer per acudir a la manifestació de Societat Civil. Fa una setmana i mitja, membres d'aquest col·lectiu van desplaçar-se des de Sarrià fins al centre i van agredir un jove antifeixista. Vox està convidat a participar a la manifestació perquè SCC ha aclarit que la marxa defensa l'autogovern de Catalunya.Societat Civil ha mantingut un perfil baix en els darrers mesos i no ha convocat manifestacions, mentre que el seu president ha defensat postulats favorables al diàleg polític . El 8 d'octubre, en un acte per commemorar la marxa multitudinària d'ara fa dos anys, l'entitat va endurir el to contra l'independentisme.El precedent més recent d'una manifestació unionista no és gaire encoratjador. La marxa del 12 d'octubre, convocada per Espanya i Catalans, només va reunir 10.000 persones , segons la Guàrdia Urbana, 55.000 menys que l'any passat, i no va arribar a omplir la Plaça Catalunya, tot i desplaçar autocars des de diverses ciutats de Catalunya i des de Madrid.Ja després de la sentència, després de dies de mobilitzacions de l'independentisme contra el veredicte del Tribunal Suprem, Ciutadans va convocar una concentració a la plaça Sant Jaume diumenge passat, que sols va aplegar 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, tot i comptar amb primeres espases del partit, com ara Rivera i Inés Arrimadas.

