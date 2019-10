VÍDEO Noves imatges de la detenció de la jove de Tarragona per agents de paisà

Moment de la brutal detenció de la Laura Solé a #Tarragona. pic.twitter.com/Cy5LSh1rVP — EL PUTU AMU! (@elputuamu) October 22, 2019

Surten a la llum noves imatges de la detenció de la jove manifestants Laura Solé a Tarragona, durant les protestes de la setmana passada contra la sentència de l'1-O. En aquest nou vídeo es pot veure com agents de paisà de la policia espanyola l'arrosseguen per terra, estirant-li els cabells, al carrer Jaume I. La jove està en presó provisional comunicada i sense fiança. Està empresonada a Mas d'Enric.Aquell dijous, la Laura va ser detinguda juntament amb tres persones més. En Joan Tortosa, veí del Pont d'Armentera, també està en la mateixa situació que la jove, presó provisional comunicada i sense fiança. Els altres tres detinguts, llibertat provisional. La magistrada va acordar que els fos retirat el passaport i tenen prohibit sortir de territori espanyol, així com participar en actes o manifestacions o apropar-sh'i a menys d'un quilòmetre durant un període de sis mesos. Tots ells estan imputats de delictes per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys, per la crema de contenidors. Dissabte passat, la germana de la jove empresonada la va poder visitar a Mas d'Enric. A la sortida, va apuntar que estava bé, amb força i que tenia clar que era innocent i que estava tancada pels seus ideals. Aquest dilluns, un miler de persones es van reunir a les portes del centre penitenciari per donar el seu suport a Solé, Tortosa i Carme Forcadell, també empresonada a Mas d'Enric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor