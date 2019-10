Dos desapareguts més a l'Espluga de Francolí pels aiguats

A la recerca de Vilaverd, amb l'helicòpter #maer amb efectius #GRAE #bomberscat es resseguirà el curs del riu. @bomberscat i @mossos faran recerca extensiva per la llera del riu pic.twitter.com/lKY3VzKIjG — Bombers (@bomberscat) October 23, 2019

Trobat un vehicle bolcat dins el riu Francolí a l'alçada de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)



Efectius de @bomberscat i @mossos treballen per comprovar si hi havia ocupants — Protecció civil (@emergenciescat) October 23, 2019

Els serveis d'emergències busquen dues persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) que anaven en un vehicle durant la llevantada, segons han confirmat fonts de Protecció Civil, que han explicat que un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb elles.Els Bombers han localitzat un cotxe buit bolcat a la riera i ara treballen per confirmar si és el dels dos desapareguts. Hi ha dos desapareguts més, una mare i un fill, després que el riu Francolí s'emportés el bungalow on s'allotjaven a Vilaverd.

