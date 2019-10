Prohibida una concentració de la Fundació Francisco Franco al cementiri del Pardo

La delegació del govern espanyol a Madrid no ha autoritzat la concentració de la Fundació Francisco Franco al cementiri de Mingorrubio, a el Pardo, prevista per aquest dijous amb motiu del trasllat de les restes del dictador. L'executiu de Pedro Sánchez ja va prohibir dimarts que la formació d'extrema dreta Raíces pugui concentrar-s'hi "per risc de desordres públics".La Fundació Francisco Franco havia fet una crida a "resar per l'ànima" del dictador i a dipositar flors al cementiri on serà enterrat després de l'exhumació del Valle de los Caídos prevista dijous a les 10.30 hores. La Fundació Francisco Franco ha desconvocat l'acte però ha anunciat a través d'un comunicat que recorrerà la prohibició al Tribunal Superior de Justícia de Madrid.La convocatòria de Raices tenia el mateix objectiu i estava prevista per a dos quarts d'onze del matí sota el lema "Preguem pel qui tant va fer per Espanya i la seva grandesa".

