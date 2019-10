​Les exportacions valencianes creixen un 1,8% entre gener i agost

Les exportacions valencianes han ascendit a 20.777,7 milions d'euros en el període gener-agost del 2019, la qual cosa representa un increment de l'1,8% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades fetes públiques per la Direcció Territorial de Comerç valencià. Aquestes dades situen el País Valencià com la tercera autonomia més exportadora, amb el 10,8% de les exportacions espanyoles, informa el Diari la Veu. La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, que es troba a París en el Seminari "La Comunitat Valenciana com a destinació d'inversió d'empreses franceses del sector TIC", ha ressaltat que la "comunitat valenciana manté la seva fortalesa en els mercats internacionals malgrat els vaivens de l'economia mundial".Així mateix, ha destacat l'aposta de les empreses valencianes pels mercats exteriors i ha reiterat el suport des de la Conselleria d'Economia, a través de la direcció general d'Internacionalització i l'Ivace.Parra ha reiterat la voluntat d'adaptar les ordres d'ajuda i programes de suport a les condicions sovint d'incertesa d'alguns mercats, com ara el Regne Unit amb el Brèxit o les mesures proteccionistes en mercats com el dels Estats Units."Treballem en col·laboració estreta amb els sectors productius del nostre territori per a oferir serveis a mesura de les seves necessitats en cadascun dels mercats", ha assenyalat.Per demarcacions, la de València exporta productes valorats en 11.980 milions d'euros, amb un 4,1% d'increment respecte al mateix període de l'any anterior. La de Castelló exporta per valor de 5.211,9 milions d'euros, la qual cosa representa un descens del 2,5%, i la d'Alacant exporta per valor de 3.585,9 milions d'euros, amb un lleuger ascens del 0,7%.En l'acumulat gener-agost, el sector d'automoció registra un augment del 2,5%. L'agroalimentari, en segon lloc, experimenta un creixement de l'1,8% amb un pes del 18,4% de l'exportació valenciana. Li segueixen les semimanufactures no químiques, amb un descens de l'1,5% i un pes del 14,4%. En aquest capítol, els productes ceràmics incrementen les seues exportacions un 2,2%.Els productes químics registren un augment del 2,6%. Els béns d'equip creixen un 8,5% i les manufactures de consum augmenten un 5,7%. Entre els sectors tradicionals valencians mantenen la tendència a l'alça el del moble, amb un ascens del 10,5%; el de la il·luminació, amb un 6,9% d'increment, i el de joguets, amb un 7,4% respecte al mateix període de l'any anterior.Per àrees geogràfiques, la Unió Europea registra un ascens del 0,1% amb Alemanya com a primera destinació de les exportacions valencianes, amb 2.875,6 milions d'euros i un descens de l'1,9%. Li segueix França, amb 2.453 milions d'euros i un descens del 8,6%. El Regne Unit, en tercer lloc, experimenta un increment del 3,3%.Les vendes dirigides a Amèrica experimenten un destacat increment del 29,8%, motivat per l'increment del 161% de les exportacions al Canadà. Els Estats Units creixen un 16%. Amèrica Llatina registra un increment del 0,3%. Les exportacions amb destinació Àsia creixen un 0,7%, mentre Àfrica experimenta un descens del 2,2%.

