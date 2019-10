Boye ja és a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per blanqueig de capitals

L'advocat Gonzalo Boye ha arribat a dos quarts de dotze d'aquest dimecres a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. La magistrada María Tardón l'interrogarà després que dilluns ordenés registrar el domicili i el despatx del lletrat de Carles Puigdemont a Madrid.L'escorcoll d'agents de la Policia Nacional va durar unes 15 hores i, segons va explicar dimarts Boye a diversos mitjans, només van fer còpies del seu telèfon mòbil i d'ordinadors. L'advocat va dubtar de l'objectiu del registre contra ell i va sostenir que es duu a terme perquè defensa l'expresident de la Generalitat. Boye no va descartar que la jutgessa pugui ordenar la seva detenció després de declarar.Segons va explicar, el procediment contra ell no té res a veure amb Puigdemont i té com a origen la seva tasca com a advocat del narcotraficant Sito Miñanco, a qui va assessorar –ha recordat- per gestionar un expedient sancionador després que es produïssin els fets.

