Ajornada la reunió d'España Global amb els cònsols a Barcelona pel temporal

◼️◻️ BREAKING: The president of @assemblea, @epaluzie, announces that the Spanish Secretary of State, Irene Lozano, has cancelled the whitewashing meeting with 100 Consuls in Barcelona due to protests.



Nothing to hide, @lozanoirene?#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/3izeGYmur0 — Assemblea International (@assemblea_int) October 23, 2019

El temporal de pluja que afecta Catalunya ha obligat el govern espanyol a ajornar la trobada prevista per aquest dimecres a l'Arxiu de la Corona d'Aragó entre la secretària d'Estat d'España Global, Irene Lozano, i els 90 cònsols estrangers a Barcelona.Segons ha indicat la delegació del govern espanyol, "Catalunya està patint greus estralls pel pas d'una nova DANA", per la qual cosa l'executiu "centra els seus esforços en aquesta situació, que afecta residents a Catalunya i ciutadans de diversa procedència internacional". Per això, l'acte amb els cònsols queda ajornat "fins que les circumstàncies ho permetin".A les immediacions del lloc de la trobada s'havien congregat centenars de persones, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana i Pícnic per la República, per organitzar un escarni contra la reunió, en què Lozano anava a estar acompanyada per la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i la subdirectora general de Cancelleria del Ministeri d'Afers Estrangers, Pilar Terrén.La trobada de Lozano amb els cònsols estrangers era la continuació de la reunió que va mantenir la setmana passada amb ambaixadors acreditats a Madrid, a la qual van assistir seixanta representants diplomàtics.

