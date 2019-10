Tercer detingut per l'agressió feixista de la setmana passada a Barcelona

Tercer detingut per la seva presumpta participació en l’agressió que va patir un jove per part d’un grup d’ultradreta que es va concentrar dijous de la setmana passada a la plaça Artós. La investigació continua oberta pic.twitter.com/FpJEAT7xw4 — Mossos (@mossos) October 23, 2019

EN DIRECTE Brutal pallissa d'un grup feixista a un jove entre els carrers Balmes i Rosselló https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/X9H8y918wI — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

Els Mossos han detingut aquest dimecres una tercera persona per la seva presumpta participació en l'agressió feixista que va patir un jove per part d'un grup ultra la setmana passada a l'Eixample de Barcelona. La investigació continua en marxa i, ara per ara, ja hi ha dues persones en presó provisional per la brutal pallissa que es va produir a la cruïlla entre Rosselló i Balmes.Els ultres havien baixat des de la plaça Artós de Sarrià, on s'havien concentrat al vespre. Els dos primers detinguts tenen entre 20 i 25 anys i se'ls imputa un delicte de lesions. Durant el procediment es podria valorar l'agreujant d'agressió per motius ideològics. El jutge els va enviar a la presó dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor