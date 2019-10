Foment i Pimec s'alineen en favor de la «negociació» per resoldre el conflicte

Les patronals Foment del Treball i Pimec han assegurat avui que "la sortida al greu conflicte que viu Catalunya és política" i passa per la "negociació, la transacció i l'acord, única via en democràcia per resoldre els conflictes". Així ho proclamen en el manifest conjunt "A favor del progrés de Catalunya" que han presentat avui a la seu de Foment els presidents d'aquesta organització, Josep Sánchez Llibre, i de Pimec, Josep González.En un altre moment del document, afirmen que "correspon a la classe política i no a la justícia liderar un cop més la canalització i conducció d'aquest conflicte a l'escenari del pacte". Les dues entitats patronals asseguren que els recents fets han tingut un "impacte negatiu que cal redreçar, alhora que han malmès, en part, la imatge" de Catalunya. I fan una "condmena sense pal·liatius" dels brots de violència produïts.Els empresaris reclamen que els governs espanyol i català han de recuperar la relació institucional perduda "deixant de banda els interessos electoralistes" i exigeix també un diàleg "sense excuses" entre el Govern català i la resta de forces polítiques.Els darrers dies, els esforços per escenificar una posició consensuada per part de l'empresariat davant la sentència de l'1-O i les reaccions de protesta que s'han desfermat han estat constants. Ahir mateix, a la Mit de l'Empresari de la Cecot, van ressonar crits de "Llibertat!", referits als condemnats. Antoni Abad, president de l'organització terrassenca, es va mostrar molt crític amb la resposta del govern espanyol a la crisi ("L'Estat ens decep") , alhora que va condemnar durament els brots de violència. Abad va recordar que en tots els anys de procés i grans concentracions populars, "no s'ha trencat ni una ampolla".En el mateix acte, Sánchez Llibre va mostrar la "preocupació" de l'empresariat per la situació generada amb els incidents, va fer una crida per superar el component emocional de l'actual situació, i va reclamar al president Quim Torra que liderés "la recuperació del prestigi de Catalunya" i fes tots els possibles perquè els esdeveniments de la darrera setmana no es repeteixin.

