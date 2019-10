Torra dona la «raó» a la CUP en les crítiques a actuacions dels Mossos

Torra, als comuns: "S'ha acabat el temps de l'equidistància: o estan amb els represaliats o amb els repressors"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres en la sessió de control al Parlament que estarà "especialment atent" a la investigació interna oberta als Mossos per "depurar responsabilitats" davant les actuacions del cos contra els manifestants que han protestat els últims dies contra la sentència del Tribunal Suprem. De fet, Torra ha donat la "raó" al rela dels fets que ha protagonitzat la CUP, amb crítiques severes al cos policial -"té raó en l'exposició que ha fet", ha dit textualment el president-, i ha evitat referir-se a la petició de cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch, que li han demanat els anticapitalistes. Buch compareixerà a petició pròpia a la cambra catalana.Vidal Aragonés, diputat de la CUP, s'ha referit a les 600 persones ferides -quatre amb pèrdues de l'ull- i a la trentena de detinguts pels aldarulls dels últims dies, juntament al fet que manifestants d'ultradreta "campessin" per Barcelona. "Li diem de manera claríssima: el seu Govern és responsable directe o indirecte. I li demanem que cessi ja Miquel Buch. Per què no ho ha fet?", ha preguntat Aragonés, en la línia del que han defensat els anticapitalistes els últims dies."Cada dia que passa sense cessar el conseller, està donant suport a les pràctiques irregulars dels Mossos. Li demanem que es garanteixin drets fonamentals, i l'expulsió immediata dels policies que hagin actuat de forma irregular, i també la dissolució de la Brimo", ha indicat. "Vostè es creu que m'han agradat les actuacions? Ha estat una setmana d'una complexitat enorme, en matèria de seguretat, per les mobilitzacions que hi ha hagut", ha apuntat Torra. "Té raó en l'exposició que ha fet", ha destacat el president, que ha defensat crear una comissió d'investigació sobre els fets, com ahir va assumir tot el Govern a proposta seva.En aquesta comissió hi hauria d'haver el Síndic, entitats de drets humans i també de seguretat. A banda, Torra va demanar a Buch que obri "immediatament els expedients necessaris" per investigar les actuacions dels últims dies, que han generat ferits i mútiples crítiques als consellers. "Estaré especialment atent a la depuració de totes les responsabilitats. Estem complint amb allò que ens demana el Síndic amb els seus informes. Les pràctiques irregulars han de ser sancionades", ha destacat el president, en referència al codi de conducta dels Mossos.La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, ha retret al president Torra que segueixi apostant per la via unilateral, que suposa "repetir el mateix error" que l'octubre del 2017. Els comuns acusen el president d'estar adreçant-se cada vegada a una "part més petita del país" i li ha demanat, un cop més, que plegui. "Està buidant de contingut la presidència de la Generalitat i Sánchez està aprofitant aquesta situació per electoralisme", ha assegurat, i ha afegit que Torra ja no és considerat "un interlocutor vàlid".El president, per la seva banda, ha retret als comuns que Colau no assistís a la reunió per valorar amb els alcaldes la situació després de la vaga general del divendres. "Vol exercir ja d'una vegada d'alcaldessa de la capital de Catalunya?", ha etzibat Torra, que ha instat els comuns a recordar com el "menyspreu" de Sánchez a Pablo Iglesias és ara el que rep ell com a president de la Generalitat. "S'ha acabat el temps de l'equidistància: o estan amb els represaliats o amb els repressors", ha sentenciat Torra, que ha demanat a Albiach que el seu grup voti a favor de la resolució sobre l'autodeterminació.El líder del PSC, per la seva banda, ha reclamat al president Torra que reuneixi tots els presidents dels grups del Parlament per analitzar la situació. El president català, però, que ja revelat que ja ha trucat per cinquena vegada a Sánchez, ha insistit que és el president espanyol qui ha de despenjar el telèfon. "Sit and talk", ha repetit tot fent al·lusió al lema promogut pel moviment Tsunami Democràtic. Segons el president de la Generalitat, Sánchez està fent "deixadesa de funcions" i ha advertit que la sentència té efectes sobre tots els ciutadans. "Què pot passar, a partir d'ara, en un desnonament de la PAH?", ha afirmat.Iceta, però, ha tornat a demanar-li a Torra que condemni la violència i faci costat als professionals de la policia i que, en tot cas, es revisi si s'ha produït algun fet "anòmal". El dirigent socialista considera que una comissió d'investigació com la que demana Torra abocaria a Buch però també al president de la Generalitat a donar explicacions.El vicepresident Pere Aragonès, en la sessió de control als consellers, ha assegurat que la sentència és un "escarment", i ha defensat que la sortida a la crisi política és "votar". "Han decidit deixar en mans de policies, jutges i fiscals la solució", ha apuntat Aragonès sobre l'actuació de l'Estat dels últims governs espanyols. "La interlocució política amb la Moncloa ha de ser per al president de la Generalitat", ha reflexionat el vicepresident, que ha demanat a Sánchez que "deixi d'amagar-se" entre togues i entre les 493 pàgines de la sentència del Suprem."Ara és l'hora de la política. Si no és ara, quan la farem? Aquest és el compromís del Govern. La nostra proposta és donar la veu als ciutadans perquè exerceixin el dret a l'autodeterminació", ha indicat Aragonès. En els últims dies, el dirigent d'ERC s'ha convertit en l'únic fil de comunicació entre el Govern i la Moncloa , que ha decidit aïllar Torra com a interlocutor . Sánchez s'ha posat en contacte amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i Núria Marín, batllessa de L'Hospitalet de Llobregat i presienta de la Diputació, abans que amb el president.

