AL MINUT Inundacions i desbordaments pels aiguats

11:05

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 2.988 trucades fins a les 10 per la llevantada que pateix Catalunya. Per comarques, el Baix Camp n'ha registrat 437 (14,6%), el Vallès Occidental 316 (10,5%) i el Maresme 219 (7,3%). Per municipis, des de Reus han arribat 149 avisos i des de Cambrils 148. En tercera posició està Barcelona, amb 144, i després hi ha Terrassa (140), Mollerussa (98), Tarragona (97)i Sabadell (77). Entre les 8 les 10, els Bombers han atès 160 avisos relacionats amb la pluja i el vent. Des de l'inici de l'episodi la xifra puja a 1.920. Per regions, Girona acumula 452, Lleida 284, Tarragona 441, la regió metropolitana nord 492, la regió central 86, la regió metropolitana sud 136, l'Ebre 28 i la Val d'Aran 1 servei.