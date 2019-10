VÍDEOS La crescuda del riu arrasa habitatges i negocis de l'Espluga de Francolí

L'aiguat ha fet que tan sols hagi quedat operatiu l'accés nord al municipi, des de Vimbodí i Poblet. Hi ha dos ponts tancats al trànsit, plens d'escombraries i sense baranes. La llera del riu també ha quedat destrossada en el tram urbà.

L'Espluga de Francolí ha estat un dels municipis més afectats pel temporal que ha creuat Catalunya aquest dimarts i dimecres. Les canyes i runa que dimarts a la nit baixaven amb força pel riu Francolí van taponar un dels ponts i això va fer que el nivell de l'aigua pugés uns metres. Es va endur un restaurant sencer i un habitatge, a més de cotxes que hi havia aparcats al carrer.El carrer de la Font ha estat un dels més afectats. La línia de l'aigua es veu a les façanes, a quasi dos metres d'alçada. Els baixos de les cases es troben plens de fang i runa i el que hi havia a l'interior està destrossat, inclosos tractors, cotxes, maquinària o eines. Els veïns treballen des de primera hora d'aquest dimecres per recuperar la normalitat.Més vídeos i fotos del pas del temporal per l'Espluga:

Dos vehicles destrossats després de la crescuda del Francolí, a l'Espluga de Francolí. Foto: ACN

L'Espluga de Francolí, després del pas del temporal. Foto: Olga

Un local destruït a l'Espluga de Francolí. Foto: ACN

Un dels ponts que el Francolí s'ha endut a l'Espluga de Francolí Foto: ACN

