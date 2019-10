Iglesias avança que els comuns no votaran a favor de la resolució sobre l'autodeterminació

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest dimarts en una entrevista a TVE que els comuns no votaran a favor de la proposta de resolució pactada entre JxCat, ERC i la CUP per insistir en la defensa de l’autodeterminació i la reprovació de Felip VI. Segons Iglesias, el text és només una “gesticulació de l’independentisme” que pretén mostrar “unitat” d’aquestes forces però que "no enganya ningú". "És una gesticulació que no té cap tipus de recorregut", ha dit, per "provar de recompondre una unitat que s’havia trencat".Preguntat per la situació que s’ha viscut a Catalunya la setmana passada, Iglesias ha afirmat que hi ha hagut desordres públics però també “un problema polític” que no es resoldrà ni amb la policia ni amb els jutges sinó “dialogant” amb “meses de partit d’àmbit català i estatal” per trobar “una sortida democràtica” que ha de passar “perquè els catalans puguin votar alguna cosa”.En aquest sentit ha reiterat que Podem defensa un model federal o confederal, i toca “parlar de plurinacionalitat”, de “federalisme” i de “valors republicans”. També ha defensat que el govern mantingui la potestat d’indultar els presos independentistes per “raons de concòrdia interès general”. “En les circumstàncies actuals és una irresponsabilitat que el govern renunciï a priori” a l’indult, ha dit.Iglesias també ha afirmat que malgrat que l’exhumació de Franco és “una bona notícia”, dur-la a terme ara “és electoralista”. “Crec que fer això a una setmana de les eleccions potser no seria el més prudent i crec que caldria posposar-ho”, ha sentenciat. Segons Iglesias l’exhumació “s’hauria de fer en un moment no preelectoral i no apuntar-te medalles quan és una victòria de les associacions de memòria històrica”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor